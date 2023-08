Trenér volejbalistů Novák: Dostat se na ME ze skupiny je základ, nejde stavět od střechy

Trenér českých volejbalistů Jiří Novák (48) si před startem mistrovství Evropy stanovil postupné cíle. Národní tým by měl nejprve usilovat o postup ze základní skupiny a teprve poté si klást další mety. Kouč při dnešním setkání s novináři řekl, že je 14členný výběr před úterním odletem do dějiště v makedonském Skopje zdravotně v pořádku. Do šampionátu vstoupí Češi ve čtvrtek proti silnému Polsku.

"Platí, že nejprve musíme postavit základ a pak teprve budovat další patro. Nejde stavět rovnou od střechy. Musíme postavit pevné základy, což je postup ze skupiny, a pak se budeme rvát dál," řekl Novák.

Po úvodním utkání s Polskem narazí Češi postupně také na Dánsko, Nizozemsko, Černou Horu a domácí Makedonce. Národní tým bude obhajovat na šampionátu dva roky staré čtvrtfinále z Ostravy.

"Tým by měl být zkušenější. Prošel si mistrovstvím Evropy, kde předváděl volejbal na hranici svých možností. Nesmíme ale také zapomenout na to, že jsme měli v zádech pět tisíc domácích diváků," uvedl Novák. Zkušený kouč také vyzdvihl loňské vítězství ve zlaté Evropské lize. "Na druhou stranu si na sebe ale vytvořil tlak a byl bych nerad, kdybychom si mysleli, že to půjde samo. Teď přijdou dny D, zápasy Z a tam musíme být silní," podotkl Novák.

Češi absolvovali v přípravě šest zápasů. Dvakrát porazili Estonsko, s Rumunskem měli bilanci 1:1 a na závěr prohráli dvakrát se Srby. "Příprava proběhla, jak jsme si přáli. Nepostihly nás žádné zásadní problémy a s tím jsem spokojený. Na jednu stranu jsme schopní parádních věcí, ale také občas vypadneme z role. Spíše tedy očekávám, jak se kluci vyspí a jak jim to zrovna na hřišti půjde," řekl Novák.

Reprezentační trenér se sice v závěru přípravy musel obejít bez Donovana Džavoronoka, kterého trápil zraněný kotník, šestadvacetiletý smečař je však už fit. "Je pravda, že Donovan týden stál, ale ode dneška už s námi trénoval bez omezení. Doufám, že to bude po zdravotní stránce v pořádku," doplnil Novák.

Navzdory ostrému startu proti Polsku by byl Novák rád, aby se jeho svěřenci soustředili především na zápasy, které budou v základní skupině C klíčové v boji o postup. Mezi nimi by měly být hlavně duely s Dánskem, Černou Horou a Severní Makedonií. Z šestičlenné základní skupiny postoupí do osmifinále čtyři nejlepší.

"Máme ve skupině tři týmy, se kterými budeme bojovat o postup, a to musí být naší prioritou. Musíme si uvědomit, že když tyhle tři zápasy výsledkově zvládneme, tak postoupíme. To je náš cíl. Asi bych nechtěl, abychom si jen honili triko se silnými, ale pak s přímými konkurenty zaváhali," dodal Novák.

