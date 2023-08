České volejbalistky porazily Švédsko 3:0 a do osmifinále ME jdou z druhého místa

České volejbalistky na závěr skupinové fáze na mistrovství Evropy porazily Švédsko 3:0 po setech 25:23, 25:20 a 25:22 a zajistily si postup do play off. Do osmifinále jdou svěřenkyně Jannise Athanasopulose (45) dokonce z druhého místa v tabulce skupiny C a o čtvrtfinále se utkají v pondělí v Bruselu s Ukrajinou. Ani ve svém posledním duelu základní části totiž nezaváhalo Turecko, které porazilo domácí Němky 3:0. Nejproduktivnější Češkou dnešního zápasu byla s osmnácti body Gabriela Orvošová (22).

České reprezentantky potvrdily, že se po hrůzostrašném vstupu do turnaje a porážce od Ázerbájdžánu rozehrály k dobrým výkonům. Musely se poprvé obejít bez blokařky Magdaleny Jehlářové, která odjela plnit studijní povinnosti do USA. Místo ní nastoupila v základní sestavě Silvie Pavlová. Na smečařský post se vrátila kapitánka Michaela Mlejnková, jež ve vítězném zápase s Německem přepustila místo Evě Hodanové.

Češky do zápasu vstoupily výborně na servisu a v obraně a odskočily do náskoku 7:2. Pak ale přišla jejich slabší útočná pasáž a Švédky se dostaly těsně do vedení. České hráčky trhák soupeře zachytily, když opakovaně bodovaly technickými údery. Celkem nasbíraly pět přímých bodů ze servisu a sadu po chybě švédské smečařky Alexandry Lazicové vyhrály o dva body.

V závěru úvodní sady přišla Hodanová na palubovku místo Heleny Havelkové a navázala na výborný výkon z duelu proti Německu. Vyrovnaný druhý set se zlomil kolem dvacátého bodu. Když Ela Koulisiani zablokovala nejnebezpečnější Švédku Isabelle Haakovou, šly Češky do vedení 23:18. Druhý set pak české volejbalistky s přehledem dotáhly do vítězného konce a zajistily si postup.

Nadále se ale hnaly za vítězstvím a výhodnější pozicí pro osmifinále. Univerzálka Orvošová ve třetí sadě bodovala i z těžkých míčů a přispěla k vedení 14:11. Český tým také několikrát ubránil univerzálku Haakovou, i když ta naplnila svoji normu 27 bodů na zápas. Vedení si český tým hlídal a Mlejnková útokem vybojovala tři mečboly. Haaková první z nich odvrátila a pak šla na servis, který umí zahrát stokilometrovou rychlostí. Trenér Athanasopulos před jejím podáním sáhl po oddechovém čase a taktika se vyplatila. Haaková poslala servis jen do sítě a mohla propuknout čeká radost.

Dárek k narozeninám

Kouč dostal výhru v důležitém zápase jako dárek k dnešním narozeninám. "Je to pro mě skvělý den. Holky mi daly ten nejlepší dárek, chci jim poděkovat. Odvedly skvělou práci, jsem velmi šťastný," řekl v nahrávce pro média. "Probírali jsme u videa a v šatně, že včera Švédky odehrály velmi těžký zápas (s Ázerbájdžánem) a že budou unavené. Že musíme být trpěliví a nedělat nevynucené chyby. Dívky ten plán splnily, a proto jsme vyhráli," doplnil kouč.

Kapitánka Mlejnková ocenila, jak se její tým po drtivé úvodní porážce zvedl. "Ukázaly jsme, že máme obrovskou sílu, dokážeme se zastoupit, pokud se někomu nedaří. Myslím si, že druhé místo nikdo nečekal po tom prvním zápase," uvedla.

Česko v zamotané skupině C nasbíralo osm bodů a posunulo se na druhé místo za suverénní Turecko a o bod před Německo. Půjde tím pádem na Ukrajinu, třetí tým skupiny A. "To je pro nás velmi příznivý los," poznamenala Mlejnková. S Ukrajinou sice česká reprezentace prohrála v červnu oba zápasy semifinále Evropské ligy, ale tehdy hrála bez největších opor. Na ME by Češky rády poprvé od roku 2011 postoupily do čtvrtfinále. "Teď jsme hladoví po dalším vítězství," prohlásil kouč.

Osmifinále jsou na programu 27. a 28. srpna v Bruselu.