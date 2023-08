Postup po 12 letech. Volejbalistky porazily Ukrajinu a jsou ve čtvrtfinále ME

České volejbalistky po dvanácti letech postoupily do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Proti Ukrajině ztratily v Bruselu vedení 2:0 na sety, ale pak zmobilizovaly síly a díky galapředstavení kapitánky Michaely Mlejnkové vyhrály rozhodující sadu 15:12. Ve čtvrtfinále se ve středu od 20:00 opět v belgické metropoli utkají s úřadujícími mistryněmi ze Srbska.

České volejbalistky, které předchozí čtyři osmifinále ME prohrály, do duelu s Ukrajinou vstoupily lépe. Díky výborné obraně, solidnímu útoku a ukrajinským chybám se dostaly v úvodní sadě do vedení 18:11. Pak sice měly slabší pasáž a Ukrajina vyrovnala na 22:22, ale poslední tři výměny znovu získaly Češky ve svůj prospěch a dostaly se do vedení.

Také ve druhé sadě si vedly lépe, po několika bodech Heleny Havelkové odskočily na 21:16. Koncovku této sady pak o chvíli později ovlivnila sporná challenge, kdy český tým viděl na videu lehkou teč ukrajinského bloku, ale arbitři rozhodli, že útok Gabriely Orvošové mířil přímo do autu. Vzápětí Češky dostaly eso o pásku, Valková nečistě nahrála a Ukrajinky snížily na 21:22. Svěřenkyně Jannise Athanasopulose si ale nenechaly sadu vzít a znovu zvítězily 25:22. "První dva sety nám fungovalo všechno a Ukrajinky podle mě nebyly ve své kůži," řekla České televizi Mlejnková.

Ukrajinské volejbalistky za nepříznivého stavu nesložily zbraně, ztratily zábrany v útoku a převzaly iniciativu. České hráčky nebyly tak důrazné, třetí set prohrály 20:25 a ve čtvrté sadě dokonce utrpěly debakl 10:25. Českému týmu se podobně jako v úvodním duelu s Ázerbájdžánem totálně rozpadla hra, nefungovalo nic, měl jen osmnáctiprocentní úspěšnost útoku.

Za stavu 6:14 trenér Athanasopulos začal posílat na palubovku náhradnice. "Začali jsme ztrácet hlavu, pochybovali jsme. Rozhodli jsme se, že necháme odpočinout základní sestavu, aby restartovala svou mysl před pátou sadou," přiblížil kouč v nahrávce pro média.

Set zahájily lépe Ukrajinky. Využily slabších chvil Havelkové a Orvošové a vedly 3:1. Pak se však dostala k síti kapitánka Mlejnková a začala řádit. Složila každou nahrávku, která na ni mířila, a výrazně přispěla k vedení 10:5. "Už jsem si v hlavě říkala, že už nechci nikdy zažít prohrát, když vedu 2:0. Řekla jsem si, že za každou cenu chci vyhrát," svěřila se Mlejnková. V letech 2013 a 2017 byla u toho, když české volejbalistky na ME ztratily vedení 2:0 v osmifinálových duelech s Francií a Běloruskem.

Dalším soupeřem Srbsko

Ostatní se tolik neprosazovaly, ale potřebné body přidaly a Česko dotáhlo zápas do vítězného konce. Mečbol proměnila odvážným útokem Havelková. "Jsem hrozně šťastná a myslím, že všechny z nás, že jsme otočily hrozně rozjetou Ukrajinu, která ve třetím a čtvrtém setu předvedla strašně dobrý volejbal. Řekla bych, že nás uzalejvala. Měli jsme hrozné problémy je ubránit, ony byly najeté a o to je cennější, že jsme je v pátém setu dokázaly takhle zašlápnout a ten pátý set vyhrát," ocenila.

Jen těžko hledal slova po zápase šťastný trenér Athanasopulos. "Ještě tomu nevěřím, je to jeden z největších úspěchů od té doby, co jsme sem přišli. Jsem velmi šťastný hlavně kvůli tomu, jak se zápas vyvíjel. Je to velmi cenné vítězství proti velmi těžkému soupeři," řekl.

Srbsko – Česko (středa, 20:00)

Nyní jeho svěřenkyně narazí na favoritky ze Srbska. "Bude nejdůležitější se nezaleknout hvězd, které tam mají. Jsou tam zkušené hráčky, které hrají v nejlepších světových ligách. Já bych našemu týmu a našim mladým hráčkám popřála, ať se nikdo nezalekne a ať bojuje, jak bojoval dneska," řekla Havelková, která je v pětatřiceti letech suverénně nejzkušenější hráčku týmu. "Ten zápas bude zajímavý. Srbky jsou favoritky, nemáme co ztratit, to nám vyhovuje," dodala Mlejnková.