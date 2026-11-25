"Jako trenér to bude stoprocentně nejtěžší soupeř, kterému budu čelit. Všichni se na to těšíme, jsme plní očekávání. V té lepší periodě, kterou jsme teď měli, to bude proti tak silnému soupeři velký ukazatel toho, jak na tom jsme. Pro celou organizaci, klub, pro lidi, kteří tu pracují, je zápas s takovým soupeřem zadostiučinění. Vlastně i pro celý region. Budeme jim chtít udělat radost," prohlásil Kováč, který před Viktorií coby hlavní kouč vedl Opavu, Táborsko, Pardubice a Liberec.
Jeho současní svěřenci se po nepovedeném vstupu do sezony dostávají do formy a pět soutěžních zápasů v řadě neprohráli. "Dostali jsme se do fáze, která je úspěšnější po složitém začátku. Sedlo si více věcí, možná i způsob hry. Jsem tu necelé tři měsíce, možná i hráči pochopili, co od nich očekáváme. Adaptace bývá někdy delší v novém prostředí. Myslím, že se i sami v tom našli. Když vám to přináší výsledky, líp se to vnímá," uvedl Kováč, který den po utkání oslaví narozeniny. "Výhra by byla ten nejhezčí dárek," podotkl s úsměvem.
Benfica devět soutěžních zápasů po sobě vyhrála, v hlavní fázi Evropské ligy ve čtyřech duelech neztratila ani bod a pro bookmakery je největším favoritem na celkový triumf. "Určitě to pro nás bude obrovská výzva, chystáme se na to velmi důkladně. Důležité bude eliminovat jejich velkou týmovou i individuální kvalitu dobrou organizací hry," uvedl Kováč.
"Dobře víme, že po zisku míče budeme muset mít velkou kvalitu nahoru. Určitě by bylo těžké, kdybychom hráli pomalu. Musíme se snažit využít momentum, třeba skórovat z nějaké standardky. Chceme odehrát dobrý zápas a uvidíme, na co to bude stačit," přemítal.
Nepovažuje za výhodu, že se bude hrát za mrazivých teplot, na které hráči Benfiky nejsou zvyklí. "Jsou to profesionálové, kteří hrají za obrovský klub. Jsou zodpovědní za to, aby podali nejlepší výkon v jakémkoliv počasí. Nemyslím si, že to může být nějaká obrovská výhoda pro nás, protože hřiště bude fantasticky připravené. Samozřejmě zima bude, ale ti hráči vědí, za co hrají, proč tady jsou a koneckonců za to berou krásné peníze," řekl Kováč.