Hanuš se zranil před měsícem v ligovém utkání se Slavií, ve čtvrtek v bráně opět nastoupí Slovinec Klemen Mihelak. "Hany je momentálně asi jediný, který není k dispozici, i když pomalinku začíná s tréninkem. Jinak je celé mužstvo zdravotně v pořádku," uvedl Kozel.
Lugano podává v posledních měsících suverénní výkony. V Konferenční lize vyhrálo všechny tři zápasy a díky nejlepšímu skóre vede společnou tabulku 36 týmů. Jablonec má po úvodní porážce ve Freiburgu dva body za remízy s Brightonem a Rigou.
"Ten klub nemá takový věhlas jako Brighton nebo Freiburg, ale vede suverénně švýcarskou ligu, je v čele tabulky Konferenční ligy a dal nejvíc gólů. Čeká nás velice kvalitní soupeř do ofenzivy s rychlostními hráči a rychlým přechodem do útoku," upozornil Kozel.
"Jejich způsob hry je trochu podobný Liberci. Velmi dobře brání a nejsou mužstvem, které by pořád diktovalo tempo hry. Ale po zisku míče jsou velmi nebezpeční, mají rychlostní typy a jsou efektivní. Getafe dali pět gólů, všechny do otevřené obrany. Na to si musíme dát pozor. Ale mají své slabiny, také góly dostávají. Bude záležet, zda to dokážeme využít," přidal zkušený kouč.
Lugano vstoupilo do sezony sérií 23 soutěžních zápasů bez porážky. Jedinou prohru utrpělo až před dvěma týdny v lize na hřišti St. Gallenu (0:5).
"V St. Gallenu to byl netypický zápas Lugana. V 11. minutě dostali červenou kartu a ve 26. minutě se jim zranil gólman. Takže z tohoto zápasu jsme absolutně nevycházeli, no a jinak Lugano naposledy prohrálo 3. května. Koukali jsme na utkání z Konferenční ligy a na dvě utkání ve švýcarské lize. Myslím, že je máme velmi dobře zmapované," podotkl Kozel.
Jeho svěřenci naopak zažívají menší výsledkovou krizi, pět soutěžních zápasů čekají na vítězství. Naposledy v sobotu prohráli v lize 1:3 na hřišti Artisu Brno. "Musíme se zmobilizovat. Hrajeme hodně zápasů, ale bereme je i jako šanci na to, abychom napravili, co se nám v posledních utkáních nepodařilo," řekl Kozel.
"Neřekl bych, že z hlediska postupu je to proti Luganu rozhodující zápas. Ale pokud bychom měli prohrát, tak pak už to bude hodně těžké," dodal.