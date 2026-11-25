Produktivita zatím není v aktuálním ročníku pro hráče Jablonce zásadním problémem. V české nejvyšší soutěži i Konferenční lize mají na kontě 29 přesných zásahů, přičemž jejich xG dosahuje hodnoty 27.61.
Ve statistice očekávaných gólů tak spíš překonávají očekávání, v Chance Lize však se 17 trefami patří mezi nejméně úspěšné celky. V počtu branek jsou na tom hůře pouze Bohemians, Baník a beznadějně poslední Zlín. Stejný počet gólů pak nastřílelo Slovácko.
Severočechy trápí především neschopnost produkovat nebezpečné střelecké pokusy, pouze 31,5 % jejich střel totiž mířilo mezi tři tyče. A když už si zelenobílí dobrou příležitost vytvoří, mají problém ji zužitkovat. To pramení hlavně z bídné efektivity útočníků, kteří se sice do zajímavých šancí často dostávají, málokdy je ale dokáží přetavit do přesného zásahu.
Nejčastěji střílejícím hráčem Jablonce je Lamin Jawo, který má v rámci české i Konferenční ligy na kontě celkem 28 pokusů s xG 2.73. Namísto dvou tref má ale gambijský forvard u svého jména čtyři neproměněné velké šance a na ligovou branku stále čeká. Na vině je především horší zakončení, jelikož mu v metrice xGOT, která kvalitu střelce hodnotí, vychází hodnota 0.97.
Lépe na tom nejsou ani Jan Chramosta a Dominik Hollý. První jmenovaný nevyužil tří vyložených šancí a i přes očekávaných 2.49 gólů překonal brankáře soupeře pouze jednou. Od hosta z pražské Sparty s 19 střelami se pak statisticky čekaly 2.09 zásahy, stejně jako Jawo ale gólově mlčí.
O něco příznivější bilanci mají z ofenzivních hráčů severočeského celku Saidou Alioum a Antonín Růsek. Kamerunský křídelník nejvíce ze všech hráčů Jablonce pálí na soupeřovu bránu, na kterou vyslal 11 pokusů s xGOT 3,62. Se dvěma přesnými zásahy tedy zůstává mírně za očekáváním, přesto je na tom lépe než někteří jeho parťáci z útoku.
Někdejší hráč Olomouce je pak nejvytíženějším forvardem týmu a jako jediný má pozitivní střeleckou bilanci. Z 1.86 očekávaných branek dokázal vytěžit tři trefy a v počtu gólů je na tom z útočníků nejlépe. Od kanonýra číslo jedna by ovšem mohl trenér Kozel očekávat větší střelecký přínos.
S ohledem na slabší formu hráčů tak jablonecká ofenziva překvapivě těží z přínosu dvou neočekávaných jmen. Nejlepšími střelci týmu jsou momentálně krajní bek či stoper Martin Cedidla a záložník Sebastián Nebyla, kteří se dohromady postarali o osm branek severočeského klubu.
Oba mají na kontě po čtyřech trefách a dlouhodobě překonávají počet očekávaných gólů. Narozdíl od svých spoluhráčů z útoku tak dokáží efektivně proměňovat své šance. Obránci, který je v posledních dnech spojován s přestupem do Slavie, i slovenskému středopolaři, stačilo na čtyři přesné zásahy osm střel na branku s hodnotou xG 1.97, respektive 2.28.
Jako jedni z mála v kádru tak mají kladnou bilanci v rozdílu mezi očekávanými a vstřelenými góly. Obzvlášť pro Cedidlu se jedná o vynikající čísla, neboť jako nejúspěšnější střelec nastoupil v několika utkáních na pozici středního obránce.
Na Střelnici tak zatím nutně nemusí řešit střeleckou krizi. Pokud se však nechtějí dlouhodobě spoléhat na trefy obránců a záložníků, potřebují ve formě i ofenzivně laděné hráče. S ambicí bojovat o vyšší příčky v Chance Lize i postup do vyřazovací fáze KL musí vytvářet více nebezpečných šancí a zlepšit střeleckou produktivitu.
V souboji s favorizovaným Luganem budou fungující útok vyloženě potřebovat. Každá proměněná příležitost totiž může proti vedoucímu celku soutěže sehrát klíčovou roli.