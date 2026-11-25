Personální komplikace AZ se před důležitým evropským duelem se Spartou ještě prohloubily. Nizozemský klub ve středu odpoledne potvrdil, že už tak početná marodka se rozšířila.
Seznam hráčů, kteří nebudou v Praze k dispozici, je poměrně dlouhý. Vedle dlouhodobě zraněných fotbalistů se na něm nově objevili také Mexx Meerdink a Elijah Dijkstra, kteří nejsou na utkání připraveni.
V Praze nebudou ani Kees Smit, Weslley Patati, Lewis Schouten, Stije Resink a Jizz Hornkamp. Alkmaar tak přichází o hráče z několika částí sestavy, především ze středu pole a ofenzivy.
Nejvýraznější ztrátou z pohledu odhadované hodnoty je dvacetiletý záložník Kees Smit, jehož cena prý začíná na zhruba 20 milionech eur. Talentovaný středopolař se sice nedávno vrátil do sestavy, během reprezentační přestávky se mu však znovu objevily zdravotní problémy.
Výraznou hodnotu má i zbytek marodů. Když se vše nasčítá dohromady, dělá to absence za zhruba 55 milionů eur, v přepočtu 1,3 miliardy korun.
Tou nejčerstvější je Meerdink, což je pro Spartu důležitá zpráva. Dvacetiletý útočník se v posledních měsících výrazně rozstřílel a stal se jednou z hlavních ofenzivních zbraní Alkmaaru.
Jeho příběh přitom s Letnou úzce souvisí. Když se AZ v březnu představil v Praze v odvetě osmifinále Evropské ligy, veškerá pozornost patřila Troyi Parrottovi.
Irský forvard tehdy výrazně přispěl k vyřazení Sparty a její obrana na něj jen těžko hledala recept. V závěru utkání ho vystřídal právě Meerdink. Na hřišti strávil posledních 14 minut, ale zůstal ve stínu svého slavnějšího spoluhráče.
O několik měsíců později už je situace jiná. Parrott je pryč a Meerdink se prosadil do sestavy Alkmaaru i nizozemské reprezentace. V aktuální sezoně má v dresu AZ bilanci 18 zápasů, deset gólů a tři asistence.
Alkmaar mohl do Prahy dorazit ještě oslabenější. Před reprezentační přestávkou totiž vypadl také stoper Wouter Goes, který už je ale fit a měl by být připraven nastoupit. Pokud by chyběl i on, personální ztráty nizozemského celku by byly ještě výraznější.
Ani Sparta však není v ideální kondici. Do nedělního zápasu kvůli zdravotním potížím nemohli nastoupit Magnus Kofod Andersen, Santiago Eneme, Adam Karabec, Ondřej Penxa, Matěj Ryneš, Hugo Sochůrek a Emmanuel Uchenna.