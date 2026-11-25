Taková setkání jsou vždy výjimečná, i když jejich pozadí má světlé i temné stránky. Někteří si vybaví moment, kdy Bruno Fernandes po invazi fanoušků do akademie v Alcochete před osmi lety ukončil s klubem okamžitě smlouvu. Jiní si připomenou výkony portugalského reprezentanta na hřišti.
Fernandes přišel ze Sampdorie v létě 2017 za přibližně 8,5 milionu eur a brzy se zařadil mezi nejlepší hráče působící v Portugalsku. Zároveň táhl Sporting v mimořádně složitém období jeho historie. Po zmíněném vypovězení kontraktu se nakonec do zelenobílých barev vrátil, když ho přesvědčil dočasný výkonný prezident Sousa Cintra, který mu nabídl kapitánskou pásku klubu v troskách.
To byl v podstatě prolog osudu jednoho z největších talentů portugalského fotbalu posledních let, který nakonec vedl dva velkokluby v jejich nejtěžším období 21. století.
Ještě před jedním z nejbouřlivějších období v historii Sportingu zářil Fernandes ve své první sezoně pod vedením kouče Jorgeho Jesuse. Debut na Alvalade i v portugalském fotbale se nesl ve znamení první skutečně produktivní sezony hráče s číslem osm. Do té doby bylo jeho maximem pět gólů, za Lvy nastřílel 16 branek a přidal 17 asistencí, přičemž v útoku Sportingu vytvořil výraznou spolupráci s Basem Dostem.
Přes výjimečná individuální čísla skončila sezona pro tým v slzách a předznamenala krizi na Alvalade. Sporting vyhrál pouze Ligový pohár, ve čtvrtfinále Evropské ligy vypadl s Atlétikem Madrid a po porážce (1:2) na hřišti Marítima v posledním kole domácí soutěže přišel o postup do Ligy mistrů.
Tato porážka vedla k nechvalně proslulé invazi do akademie v Alcochete, která se negativně zapsala do historie klubu. O pět dní později Sporting prohrál finále Portugalského poháru s Desportivo das Aves (1:2). Fernandes byl jedním z devíti hráčů, kteří ukončili smlouvy, na rozdíl od odchovanců z Alcochete, jako byli Rafael Leao, Gelson Martins, William Carvalho nebo Rui Patrício, se však o několik měsíců později vrátil. Podepsal nový kontrakt na pět sezon s výstupní klauzulí ve výši 100 milionů eur.
Slzy před loučením
Přestože z tribun i sociálních sítí zaznívala kritika, Fernandes slíbil, že se fanouškům omluví přímo na hřišti. A přesně to také udělal. V následující sezoně už s kapitánskou páskou pozvedl svou výkonnost ještě výš a odehrál naprosto mimořádný ročník.
V týmu, který nejprve koučoval José Peseiro a pak jej převzal Marcel Keizer, nastřílel Fernandes v 53 zápasech 32 gólů a přidal 16 asistencí, čímž se stal nejproduktivnějším záložníkem v historii evropského fotbalu za jeden ročník.
Ten vyvrcholil slavnostním okamžikem na Národním stadionu. Poté, co v semifinále poháru proti Benfice znovu táhl tým, vstřelil gól ve finále proti Portu. A pomohl tak Sportingu získat trofej, jež mu rok předtím v emotivním duelu proti Desportivo das Aves unikla.
Po tomto utkání už sílily spekulace o jeho odchodu do Anglie. Sporting odolával zájmu Tottenhamu i Manchesteru United. A přestože kapitán plakal po prohraném Superpoháru (0:5) s Benfikou, zůstal na Alvalade ještě půl sezony. Jeho výkony (12 gólů a 8 asistencí) během následujících pěti měsíců přiměly Rudé ďábly hráče angažovat co nejdřív.
Přestup, původně stanovený na 55 milionů eur, mohl po splnění výkonnostních bonusů vzrůst až na 80 milionů. Fernandes se tehdy stal nejdražším transferem v historii Sportingu. "Slov je málo na to, abych vyjádřil, co jsem tady prožil. Byly to velmi důležité okamžiky, které poznamenaly mou kariéru," řekl v době odchodu v rozhovoru pro klubovou televizi.
V později zveřejněném prohlášení na sociálních sítích se sám naposledy omluvil fanouškům zelenobílých: "Nezazlívám vám to, ale prosím, nezazlívejte ani vy mně, že jsem se vrátil a snažil se mít motto Sportingu na paměti ve všech chvílích, kdy jsem nosil dres se lvem na hrudi."
Noční můry v Divadle snů
Stěhování do Manchesteru představovalo v jeho kariéře výrazný skok a Fernandes nepotřeboval mnoho času na to, aby si získal anglické fanoušky. Debutoval jen několik dní po oficiálním potvrzení přestupu a brzy se stal jednou z hlavních postav týmu, který se snažil obnovit identitu z éry legendárního kouče Alexe Fergusona.
Ve své první půlsezoně v Anglii nasbíral v pouhých 14 zápasech osm gólů a sedm asistencí. Tato čísla slibovala začátek nové éry na Old Trafford a potvrzovala, že portugalský reprezentant má kvalitu na to, aby byl rozdílovým hráčem na nejvyšší úrovni. Problém Manchesteru United však nikdy nebyl přímo ve statistikách portugalského lídra.
V sezoně 2020/21 prožil jeden z nejlepších ročníků kariéry, když v 58 utkáních nastřílel 28 gólů a přidal 17 asistencí. Tým však zakončil Premier League na druhém místě a ve finále Evropské ligy podlehl Villarrealu.
V roce 2023, stejně jako předtím ve Sportingu, převzal kapitánskou pásku a stal se hlavní tváří týmu, který dál hledal stabilitu a snažil se vrátit mezi anglickou elitu. Pomohl klubu vyhrát FA Cup i Ligový pohár, jenže trofej pro vítěze Premier League i samotná účast v Lize mistrů se od Old Trafford začaly stále víc vzdalovat.
Přestože se stal jednou z nejvýraznějších postav moderní éry klubu, Fernandes nyní v Anglii prožívá mimořádně složité období. A může být na prahu odchodu z klubu bez fanfár, jimž se těšily jiné ikony minulosti. Mezi nimi Portugalci Cristiano Ronaldo a Nani, kteří do Manchesteru rovněž přišli ze Sportingu.
Pod vlivem neustálých změn trenérů, zklamání v jednotlivých sezonách a sportovních projektů bez jasného směru – jak dokazují nedávné odchody Rúbena Amorima a Michaela Carricka i příchod Mauricia Pochettina – byl Fernandes nucen táhnout tým, který měl daleko k úrovni, jíž očekávali fanoušci a kterou předurčovala i vlastní historie. Zároveň se stal terčem kritiky fanoušků i bývalých klubových osobností.
Setkání je na programu
Teď se Fernandes vrací do Lisabonu, aby nastoupil proti bývalému klubu. Utkání může dokonce pomoci určit další osud obou týmů v Lize mistrů. United potřebují vyhrát, aby se nemuseli obávat o postup. Očekávání spojená s tím, jak záložníka přijmou fanoušci domácích, jsou vysoká. Přestože jeho odchod provázely kontroverze a zamířil do Anglie, zanechal na Alvalade hlubokou stopu.
A to jak svými sportovními výkony, tak vůdcovstvím, které v mimořádně složité fázi klubové historie prokázal na hřišti. Rozloučení a slova, jež tehdy zvolil, pomáhají vysvětlit pouto, které odolalo vzdálenosti i změně dresu a v průběhu let se utužovalo veřejnými projevy náklonnosti ke Sportingu.
Před úvodním hvizdem ožívají vzpomínky na příběh, který začal před devíti lety, prošel bouřlivými okamžiky a skončil loučením v slzách. Při pohledu zpět se možná Alvalade stalo nejšťastnějším místem ve Fernandesově kariéře.
Zůstane jím i po dnešním večeru?