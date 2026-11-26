Odvolací soud nepotvrdil ani existenci organizované zločinecké skupiny, což byl nejzávažnější bod obžaloby. Některým dalším obžalovaným tresty změnil. Zákazy činnosti u některých změnil na podmíněné tresty.
Nepodmíněný trest dostal jen Rogoz. Odvolací soud mu ho zmírnil na 2,5 roku ve věznici s ostrahou a pokutu snížil na 350 000 korun. Okresní soud mu v červnu 2024 vyměřil za úplatkářství a pomoc ke zpronevěře původně čtyři roky vězení a pokutu 400 000 korun. Jeho trest je souhrnný, protože byl už dříve podmínečně odsouzen v Praze za podvod v kauze manipulace zakázek Českých drah na náhradní autobusovou dopravu. Podle soudu bylo cílem uplácení nejdříve zajistit Slavoji Vyšehrad postup do vyšší fotbalové soutěže a potom se v ní udržet, což mělo přinést klubu vyšší prestiž i hodnotu.
"Shodli jsme se v tom, že především nebylo možné shledávat existenci organizované zločinecké skupiny, mělo to být takové pojivo, které se týkalo jednotlivých skutků," řekl dnes Velek. Stejně jako okresní soud dospěl i odvolací senát k závěru, že důkazy prokázaly ovlivňování zápasů ve prospěch Slavoje Vyšehrad, hlavním aktérem byl Rogoz, zapojili se i další. "U pana Berbra je důkazní situace velice slabá," konstatoval soudce.
Berbr sice podle něj do fotbalu zasahoval a ovlivňoval ho. Měl takovou moc, že když někdo něco chtěl, obracel se na Berbra. Berbr podle soudu zasahoval i do nominace rozhodčích, jeho pozice byla výrazná a neotřesitelná, ale nepodařilo se prokázat, že by tyto zásahy dělal zištně, aby mohl Rogoz někoho uplatit. "Pan Berbr neměl potřebu, nutnost tímto způsobem fungovat," řekl Velek.
Okresní soud v Plzni Berbra v červnu 2024 nepravomocně odsoudil za zpronevěru Plzeňského krajského fotbalového svazu k tříletému podmíněnému trestu s pětiletou zkušební dobou, pokutě dva miliony korun a tříletému zákazu výkonu funkce statutárního zástupce spolku. Obžaloby z podplácení, pomoci k podplácení a účasti v organizované zločinecké skupině ho okresní soud zprostil a krajský soud se s tím ztotožnil. Berbr vždy všechna obvinění odmítal.
Státní zástupce původně obžaloval 21 lidí a klub Slavoj Vyšehrad za podíl na zmanipulování deseti zápasů druhé a třetí ligy v letech 2019 a 2020. Berbr podle obžaloby využíval svého dominantního postavení ve FAČR a ovlivňoval nasazování rozhodčích na utkání Vyšehradu podle požadavků tehdejšího sportovního ředitele klubu Rogoze. Vybraní sudí a delegáti, ale i jeden hráč a funkcionář konkurenčních klubů pak za úplatek pomáhali Slavoji k výhře, tvrdí obžaloba. Berbra a další lidi obžaloba navíc vinila z vyvedení peněz z Plzeňského krajského fotbalového svazu prostřednictvím fiktivních faktur za nikdy neuskutečněné služby a školení.
Okresní soud nakonec většině obžalovaných vyměřil za fotbalovou korupci pokuty a zákazy činnosti. Čtyři se dohodli na vině a trestu a jejich rozsudky jsou pravomocné. Všichni ostatní se proti rozsudku okresního soudu odvolali, stejně jako státní zástupce Jan Scholle, který požadoval přísnější tresty.