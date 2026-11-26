Jablonec vyhrál jediné z posledních devíti soutěžních utkání a bez vítězství je pět zápasů za sebou. Po prohře s Artisem trenér Luboš Kozel přiznal, že měl s mužstvem důraznější pohovor. "Co se řeklo v kabině, to tady ventilovat nemusíme. Už to chtělo trochu zasáhnout, určitě jsme si už museli něco říct," uvedl Sláma. "Musíme se z toho ponaučit. Vnímáme, že to není optimální, umíme hrát lépe. I očekávání jsou od nás větší," přidal.
Jablonec má v Konferenční lize po polovině hlavní fáze dva body, Lugano je se stoprocentní bilancí a nejlepším skóre v čele společné tabulky 36 týmů. Lídr švýcarské ligy měl od 17:45 trénink přímo na jablonecké Střelnici a domácí se přesunuli na umělý povrch, aby nezatěžovali hlavní hřiště. Na severu Čech v posledních dnech sněžilo a mrazivé počasí bude panovat i ve čtvrtek večer.
"Jestli nám bude tohle počasí hrát do karet, to uvidíme zítra. Věřím, že to zvládneme i bez pomoci počasí," usmíval se Sláma. "V Olomouci jsem nezažil, že bychom někdy trénovali na umělce, možná týden v přípravě. Jinak jsme to zvládali na přírodní trávě. Takže nějaká změna to je, ale věděl jsem, do čeho tady jdu, takže překvapený nejsem," podotkl olomoucký odchovanec.
Sláma se pod novým španělským koučem Santim Deniou stal pevnou součástí české reprezentace. Dohromady v sezoně nastoupil už k 23 soutěžním duelům. "Cítím se dobře, až jsem někdy překvapený. Lépe než na začátku sezony, kdy jsem v 60. minutě chytal křeče. Tělo si nějak zvykne a pak jede. Nikdo v týmu se na náročný program nechce vymlouvat," zdůraznil Sláma na závěr.