Plzeň se zkrátka stala jistotou, pokud nastupovala před svými fanoušky. "Vždycky se nám doma hrálo dobře, ty zápasy měly své kouzlo, miloval jsem to. Venku jsme to měli dvakrát tak těžší," líčil v aktuálním rozhovoru pro klubovou televizi Lukáš Hejda, dlouholetý šéf obrany Viktorie.
Ta za celý ročník 2023/24 neinkasovala ve Štruncových sadech v evropských duelech jediný gól. A to jich odehrála osm! V penaltovém rozstřelu tam rozhodla osmifinále Konferenční ligy proti Servette Ženeva a po bezbrankové remíze s Fiorentinou pak odjížděla do Itálie s reálnými myšlenkami na postup mezi nejlepší čtyři.
V dalším ročníku uspěly v Plzni z osmi soupeřů v Evropské lize jen opravdové velkokluby: Manchester United a Lazio Řím. V obou případech lze mluvit o šťastném vítězství. Rudí ďáblové otáčeli v samém závěru, Lazio vstřelilo vítězný gól bez dvou vyloučených v osmé minutě nastavení. "Bylo to jako hřebík do hlavy," glosoval to tehdejší lodivod Západočechů Miroslav Koubek.
V další sezoně opět Viktoria svůj hrad uhájila. I za cenu remíz, které nyní dávají v součtu s letošním podzimem šest zápasů v hlavní soutěži Evropské ligy, v nichž už tým doma nevyhrál. Porážky s Unionem Saint-Gilloise a Levski Sofie vypadají v celém tom kontextu nepatřičně. I Jana Morávka, experta Livesport Zpráv, ta změna zarazila. "Nejsme zvyklí, že by Plzeň doma s papírově schůdným soupeřem prohrála," divil se po minulém vystoupení s Levski.
Celkově se Lukáši Červovi a spol. na vlastním hřišti v sezoně nedaří. Z posledních sedmi vystoupení napříč všemi soutěžemi tam uspěli jedinkrát, v ligovém pořadí podle bilance doma jsou dokonce až desátí.
Šance na zlom? Portugalský soupeř. I když to vzhledem k formě Benfiky vypadá jako úlet. Nicméně historicky se Viktorii proti soupeřům z této země na vlastním stadionu daří. Orli budou čtvrtým takovým protivníkem, všechny dosavadní souboje se odehrály v rámci Evropské ligy.
Académica Coimbra na podzim 2012 padla v základní skupině 1:3, Sporting zase zkraje roku 2018 prohrál v odvetě osmifinále 1:2 (gólem v prodloužení si však vybojoval postup), loni pak Porto horkotěžko zachránilo v 90. minutě remízu proti soupeři bez vyloučeného Matěje Vydry.
Nejvíc se vzpomíná na drama se Sportingem. "Domácí odveta byla fantastická. Dostalo se to do prodloužení, byla výborná atmosféra, k postupu nám chyběl malinký krůček," připomněl Hejda, bývalý plzeňský kapitán. Tehdy byl na lavičce soupeře nynější portugalský reprezentační kouč Jorge Jesus a hru režíroval v té době třiadvacetiletý Bruno Fernandes. Ten také nahrál ve 107. minutě na gól, který poslal hosty do čtvrtfinále.
Jak dopadne na západě Čech Benfica? "Potřebujeme tři body k tomu, abychom dál mohli usilovat o postup do vyřazovací fáze. Pro nás je to tedy velmi důležitý zápas, který jdeme vyhrát," řekl odhodlaně obránce Filip Prebsl.