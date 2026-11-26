Kritický pohled nabídl například deník Mundo Deportivo, podle něhož byl Villarreal po většinu utkání horším týmem. "Žlutá ponorka přežila duel v Praze proti Slavii a díky gólu Buchanana získala tři zlaté body. Téměř po celý zápas byla horší, ale dokázala využít nedostatečné důraznosti soupeře," napsal katalánský deník.
Také Marca zdůraznila, že hosté neměli v Praze vůbec jednoduchou práci. "Villarreal proti Slavii trpěl až do konce," uvedl španělský list.
Slavia prý v úvodu měla navrch a Villarreal se jen obtížně dostával do hry. "Pokud bylo plánem vydržet, než se soupeř unaví, fungovalo to jen napůl," hodnotil deník počínání hostujícího týmu, který nedokázal zastavit aktivitu domácích. "Slavia zatlačila Villarreal i prostřednictvím standardních situací."
Velkou pozornost věnovala španělská média závěru prvního poločasu. Slavia se tehdy radovala z gólu Mubaraka Suleimana, rozhodčí jej však kvůli ofsajdu neuznal. Krátce nato přišla červená karta pro Renata Veigu za zákrok na Mojmíra Chytila. Po kontrole u videa ale sudí změnil své rozhodnutí a portugalského obránce potrestal pouze žlutou kartou.
Sport upozornil na to, že Villarreal měl v obou případech obří důvod děkovat videorozhodčímu. Podobně situaci popsal AS, který hektický závěr první půle shrnul slovy: "Nejprve se Buchanan konečně zbavil svého strážce, pronikl do pokutového území, ale jeho centr nedokázali dostat do branky ani Mouriňo, ani Tani. Poté Slavia skórovala, Suleiman však stál v ofsajdu. A o několik sekund později rozhodčí vytáhl červenou kartu pro Veigu. Naštěstí ho VAR opravil."
Po přestávce pokračovala Slavia v aktivním přístupu a Villarreal se stále nedokázal dostat do větší převahy. Změnu přinesla až 62. minuta, kdy Carlos Maciá získal míč ve středu pole a následně se do kombinace zapojili Ayoze Pérez s Buchananem. První jmenovaný připravil kanadskému reprezentantovi střeleckou pozici a ten překonal Jakuba Markoviče.
Právě Buchananův zásah vyzdvihl deník AS. "Buchanan rozluštil pražskou hádanku." Villarreal se prý dlouho nedokázal vypořádat s agresivním napadáním domácích, nakonec ale rozhodla právě individuální akce kanadského křídelníka. "Byl to náročný souboj proti soupeři, který měl presink zažitý a propracovaný. Rozluštit tu hádanku bylo obtížné. Nakonec se to podařilo Buchananovi," napsal španělský list.
Slavia se po inkasované brance snažila o vyrovnání a měla k němu blízko. Chytil například nedokázal zužitkovat nebezpečnou situaci před brankou. Další naději domácím nabídla penalta po zákroku Papeho Gueyeho, jenže rozhodčí po konzultaci s VAR svůj verdikt změnil. "Rozhodčí znovu připravil Žlutou ponorku o dech, když před rozehráním rohového kopu nařídil penaltu po zákroku Gueyeho. Na základě pokynu VAR se rohový kop opakoval, tentokrát už bez dalších následků," popisovala Marca.
Postřehy ze zápasu Slavie: Nevyužité standardky i patálie s VARem
Závěrečný tlak Slavie ocenilo také Mundo Deportivo, které zároveň lichotivě přirovnalo Jindřicha Trpišovského k trenérovi Atlétika Madrid. "Tým Trpišovského, českého Diega Simeoneho, který je ve funkci už téměř devět let, pořádně zatlačil. Dokázal vytvářet nebezpečí z jedné i druhé strany, doplatil však na nepřesnou koncovku," doplnil katalánský deník.
Přestože výkon hostů nebyl podle španělského tisku ideální, výsledek pro ně měl velkou hodnotu. Villarreal ukončil sérii sedmi venkovních porážek v Lize mistrů a poprvé po 15 zápasech v soutěži udržel čisté konto. Žlutá ponorka navíc naposledy zvítězila venku v milionářské soutěži v roce 2022.