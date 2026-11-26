Bayern poslal do vedení po čtvrthodině Dayot Upamecano, v 62. a 65. minutě ale otočily skóre gól Ayaseho Uedy a vlastní branka Aleksandara Pavloviče.
"Odehráli jsme dobrý první poločas, ale po změně stran jsme vypadli z tempa. A když se tohle stane, je těžké se vrátit do zápasu, i když se všichni snažili a nemůžu hráčům nic vytknout. Takový je fotbal, musíte hrát do poslední minuty," řekl Kompany v rozhovoru pro DAZN.
Belgický kouč se v pátečním ligovém utkání s Kolínem nad Rýnem vrátil na lavičku po měsíční absenci způsobené kolapsem na jednom z tréninků. Ze zdravotních důvodů mu nyní chybí řada opor, mimo jiné držitel Zlatého míče Harry Kane nebo další ofenzivní hvězda Michael Olise.
"Na to se nechceme vymlouvat. Tak to zkrátka je, o to víc se musíme semknout a stát při sobě. Přijmout to jako výzvu a bojovat s tím," uvedl Kompany. "Musíme se vrátit na vítěznou vlnu. Ne jednu, ale nasbírat dvě, tři, čtyři výhry po sobě, abychom ten stroj zase nastartovali," dodal.
Bayern v dalším kole Ligy mistrů přivítá Slavii, která ve středu prohrála doma 0:1 s Villarrealem. Pražané jsou ve společné tabulce 36 týmů předposlední, Bayern je na 15. místě.