O ligovém titulu v minulé sezoně s Györem
"Mám z toho dodnes radost, protože to přicházelo postupně. Sezonu předtím jsme skončili čtvrtí a v předkolech o postup do Konferenční ligy jsme drželi krok například s AIK Stockholm nebo Rapidem Vídeň, takže jsem cítil, že máme sílu. Po podzimu jsme byli první, během zimního přestupního období ztratil Ferencváros dva klíčové hráče, a když jsme je v tom jarním utkání porazili, tak jsem začal věřit tomu, že to bude naše sezona."
O nabídce z Ferencvárose
"Bylo to jedno z nejtěžších rozhodování v mém životě, ale asi nikdo by neodmítl nabídku z největšího a nejslavnějšího maďarského klubu. Tlak tu je obrovský, ale užívám si to, protože vím, že to nemusí trvat věčně, a tady rozhodují jen a pouze výsledky, neakceptuje se ani remíza. Musel jsem to probrat s rodinou, mám dvě děti, bylo to určitě těžké rozhodnutí, ale šel jsem do toho a čas ukáže, jestli jsem udělal správně."
O ekonomické situaci v klubu
"To finanční zázemí tu bylo na nejvyšší úrovni, ale momentálně to tak už není, museli jsme zredukovat budget o 30 procent. Odešlo jedenáct nebo dvanáct hráčů, včetně těch klíčových. Ale to všechno jsem věděl už v době, kdy jsem tu podepisoval smlouvu, takže jsem na to byl připravený a nepřekvapilo mě to. Všichni v maďarském sportu po volbách věděli, že se to bude měnit, je jasné, že současná vláda rozhodně nebude do sportu dávat takové peníze jako ta Orbánova. Pořád se to ale mění a hledají se různé cesty financování sportu."
O Birmančevičovi
"Přišel až v závěru přestupního období a byl jsem překvapený, jak přišel fyzicky připravený. Neměl herní praxi, museli jsme ho postupně a rozumně adaptovat do týmu a dávat mu zápasové minuty. Dnes je v dobré formě, jeho práce je pro tým nesmírně prospěšná, hodně toho oběhá, a to jak v celkové vzdálenosti, tak i v těch číslech vysoké intenzity. Skvěle napadá a dělá spoustu černé práce bez míče. Druhá věc je ta, že zatím ještě nedal gól a vidím, že je z toho trochu v křeči, musím se o tom s ním sám pobavit, že se nic neděje, protože z jeho práce těží celé mužstvo."
O stavu hvězdného Keity
"Měl těžkou poslední sezonu, byl hodně zraněný, a navíc neměl nejlepší vztah s předchozím trenérem Keanem. Snažil jsem se ho dostat znovu do té nejlepší formy, což se nám částečně povedlo a nějaké zápasy v tomto ročníku odehrál. Momentálně se ale psychicky necítí na to, aby pomohl mužstvu, takže poprosil klub, aby dostal trochu volna, aby vrátil svůj mentální stav do pořádku. Klub mu vyhověl a od ledna bychom spolu měli zase začít spolupracovat."
O vztahu s libereckým trenérem Branislavem Fodrekem
"Jsme v neustálém kontaktu, minimálně třikrát v týdnu si píšeme nebo voláme. Já chci mít informace o tom, co se děje v Česku, on je zase zvědavý, co se děje u nás nebo na evropské scéně. Sleduji ho a mám velkou radost z toho, jakou práci v Liberci odvádí a jak se mu daří. Česká liga je úplně někde jinde než slovenská nebo maďarská, což je vidět i každý rok na zástupcích v evropských pohárech."
O vlastní identitě
"Já jsem slovenský občan, ale maďarské národnosti. Jsem vlastně Maďar. Vyrůstal jsem tak, doma mluvíme maďarsky, pocházím z oblasti, kde jsou všichni Maďaři. Nicméně když porovnám obě kultury, tak tam nějaké velké rozdíly nejsou."