Romário, mistr světa z roku 1994, před několika lety založil na YouTube vlastní kanál RomárioTV, kam pravidelně zve současné i bývalé fotbalové osobnosti. Jedním z hostů tohoto týdne byl také Guardiola, který v minulosti vedl Barcelonu, Bayern Mnichov či Manchester City. Rozhovor vznikl v době, kdy brazilská legenda veřejně kritizuje současného trenéra tamní reprezentace Carla Ancelottiho.
Guardiola v minulosti figuroval mezi možnými kandidáty na lavičku Brazílie, zájem o něj však měla také Itálie. "Ano, skutečně jsem s nimi mluvil," potvrdil Španěl s odkazem na jednání s Paolem Maldinim a Leonardem, kteří krátce působili v italském fotbalovém svazu. Nabídku nakonec odmítl, přestože možnost vést čtyřnásobné mistry světa pro něj představovala mimořádnou poctu.
"Styděl jsem se odmítnout zemi, jako je Itálie. Byla by to největší čest v mé kariéře. Uvědomil jsem si však, že si potřebuji dát pauzu. Potřeboval jsem čas pro sebe. Po osmnácti letech trenérské práce, kdy se hraje zápas každé tři dny, týden co týden, přijde okamžik, kdy prostě musíte říct: 'Uf,'" vysvětlil Guardiola, proč tehdy další angažmá odmítl.
O Guardiolu stál také nizozemský svaz KNVB, který hledal nástupce Ronalda Koemana. Nigel de Jong dokonce označil španělského kouče za vysněného kandidáta, nakonec však do funkce nastoupil Xavi Hernández.
Myšlenka na vedení národního týmu Guardiolu neopustila a stále ji vnímá jako přirozené pokračování trenérské kariéry. "Až se vrátím, bude to proto, že mě někdo bude chtít. Kde, to nevím, ale rád bych, aby to byl národní tým, to je další krok," uvedl.