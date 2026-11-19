"Cítím se velmi dobře a mám radost, že jsem zpátky. Všechny testy dopadly dobře, jsem ve skvělé kondici," ujistil Kompany na předzápasové tiskové konferenci.
Kompanyho zhroucení, kvůli němuž následně strávil téměř týden v nemocnici, způsobilo podráždění mozkových plen. Bývalý belgický reprezentant si navíc po kolapsu vykloubil rameno. Vynechal pět soutěžních utkání, v pondělí poprvé vedl trénink lídra německé ligy.
"Byl to trochu šok, po prodělané viróze jsem dostatečně nenaslouchal svému tělu. Bylo to samozřejmě náročné, něco úplně nového a nezvyklého. Ale dostalo se mi okamžité a skvělé podpory od lidí z klubu a lékařského týmu," uvedl Kompany.