Dittrich ničil kapitána Vinohrad, Chodov pak slavil ve florbalové PSB díky jednoručné parádě

Vedle klasických bojů florbalové Livesport Superligy se v průběhu jarních týdnů mezi aktéry nejvyšší české soutěže hraje souběžně také Penalty Shot Battle o krále samostatných nájezdů. V dovednostní soutěži brankářů a šikovných střelců došlo ve pátém hracím dnu na malé pražské derby, které rozhodla až dodatečná šestá série a v ní drzý trik Vojtěcha Petráně. Když pak Tadeáš Dittrich chytil pátý nájezd z šesti, postoupil Chodov do čtvrtfinále.

Loni dotáhl Jan Procházka své Vinohrady až do semifinále a tak si letošní ročník nemohl nechat ujít. Jenže tentokrát proti němu zaklekl urostlý gólman Tadeáš Dittrich. "Nájezdy jsou má oblíbená disciplína už od florbalových začátků. Je to i o štěstí, někdy se daří více a jindy méně. Snad to dnes klapne," přemítal strážce brány Chodova.

Florbalová PSB 2024: Chodov – Vinohrady 2:1p Livesport / Nedori

Kapitán vinohradských Sokolů ho sice ve třetí sérii překonal, ale hned poté přišla odpověď od Vojtěcha Petráně, který si nechal jeden parádní kousek i do dodatečné série.

Za stavu 1:1 v prodloužení vytáhl šikula z Chodova nájezd, který vynalezl reprezentační forvard Martin Tokoš. Bekhendové podseknutí na dlouhou ruku přes brankáře Mikuláše Futschika z SKV vyšlo parádně a jelikož pak Dittrich znovu zlikvidoval Procházkovo míchání, postup mezi osmičku nejlepších slavil Chodov. Ve čtvrtfinále se tým z pražského Jižního Města střetnou s Black Angels.

Pavouk Penalty Shot Battle 2024 Livesport / Nedori

V dalším souboji se v pátek 15. března představí loňští finalisté z Karlových Varů a dvojice z Bohemians.

Skill Contest s podtitulem Penalty Shot Battle je třetím ročníkem doplňkové soutěže florbalové Livesport Superligy. Každý z týmů tuzemské nejvyšší soutěže vyšle do boje dva zástupce a ti se utkávají v nájezdových rozstřelech tak, jak je známe v klasických zápasech. Seriál čtrnácti soubojů vyvrcholí těsně před superligovým Superfinále, které je na programu v polovině 14. dubna v pražské O2 areně.