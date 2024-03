Pešatův trik ve florbalovém PSB derby nestačil, vítkovický Palčinský dal tři nájezdy ze čtyř

Adam Palčinský proměnil tři ze čtyř nájezdů a poslal Vítkovice do čtvrtfinále Penalty Shot Battle.

Vedle klasických bojů florbalové Livesport Superligy se v průběhu jarních týdnů mezi aktéry nejvyšší české soutěže hraje souběžně také Penalty Shot Battle, tedy soutěž, která korunuje krále samostatných nájezdů. V dovednostní soutěži brankářů a šikovných střelců došlo ve druhém hracím dnu na ostravské derby, které okořenil nechytatelný zorro-trik Lukáše Pešata. Vítkovice však přesto rozhodly o svém postupu už ve čtvrté sérii.

Souboje o moravskoslezskou metropoli bývají tradičně vypjaté a vítkovičtí Rytíři do nich tentokrát nominovali velmi silnou dvojici. Tu tvoří sezonu od sezony lepší gólman Denis Jasiok, který se pomalu ale jistě stává týmovou jedničkou, a také mladý forvard s dlouhýma rukama Adam Palčinský.

A hlavně díky jeho efektivitě měly Vítkovice od první série navrch. Teprve devatenáctiletý útočník si počínal proti gólmanovi FBC Ostrava Jakubovi Strakošovi jako ostřílený matador a už před čtvrtou sérií si vybojoval mečbol.

Florbalová PSB 2024: Vítkovice – FBC Ostrava 3:1 Livesport / Nedori

Rozstřel sice zdramatizoval svou freestyle parádou Lukáš Pešat, jenž při třech svých úvodních pokusech selhal, následně však přišlo další Palčinského mistrné zakončení pod tělem gólmana FBC a předčasný konec zápasu. "Sledujeme tuhle soutěž a také studujeme, jaký styl nájezd soupeři jezdí. Do letošního ročníku jdeme s tím, že se chceme dostat co nejdále. Ukážeme co umíme," říká odhodlaně Jasiok, který kromě zmíněného efektního zorro-triku Pešata vychytal.

Vítkovice se staly po Black Angels druhými čtvrtfinalisty třetího ročníku soutěže, a ve čtvrtfinále narazí na tým, který po odehrání osmifinále získá divokou kartu. Naopak pro FBC Ostrava letošní ročník skončil už v prvním kole.

Pavouk Penalty Shot Battle 2024 Livesport

V dalším souboji v úterý 5. března na sebe narazí mistrovský Tatran a nováček Livesport Superligy Butchis.

Skill Contest s podtitulem Penalty Shot Battle je třetím ročníkem doplňkové soutěže florbalové Livesport Superligy. Každý z týmů tuzemské nejvyšší soutěže vyšle do boje dva zástupce a ti se utkávají v nájezdových rozstřelech tak, jak je známe v klasických zápasech. Seriál čtrnácti soubojů vyvrcholí těsně před superligovým Superfinále, které je na programu v polovině 14. dubna v pražské O2 areně.