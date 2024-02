Florbalový týden: Červená i drsný direkt Tatranu, Dudovič za snem a Finové do Ostravy

Vítkovice zapsaly impozantní vítězství nad Tatranem a dva dny nato viděla superliga i kuriózní červenou kartu pro jednu ze střešovických hvězd. Kanada slaví postup na mistrovství světa a česká ženská reprezentace už ví, kdo ji povede na světovém šampionátu v roce 2025. Nejen to přinesly poslední dny ve světě florbalu, chystají se také velmi zajímavé přestupy.

Do konce základní části Livesport Superligy zbývají už jen dvě kola a v čele tabulky je hodně těsno. Střešovický Tatran sice uhájil první příčku, kdyby ale v úterní dohrávce padl na hřišti Chodova (a nebylo k tomu daleko), dělil by nejlepší čtyři týmy soutěže jen jediný bod. Natolik se vyrovnala špička. Průběh posledních týdnů je rozhodně lákavou pozvánkou pro blížící se play off.

Střešovice měly velmi těžké týdny. Skoro ani pořádně nestihly oslavit vítězství v evropském Poháru mistrů a hned se z nich stala lovná zvěř. V lize je sťala Česká Lípa a následně v minulých 10 dnech musely odehrát čtyři utkání, v nichž navštívily České Budějovice (kvůli finále poháru) i Ostravu. A právě na severu Moravy schytaly Střešovice pořádný příděl.

Tatran s přídělem a červenou

Tradiční střet Vítkovic a Tatranu byl jednou velkou show domácích bratří Gattnarů. Rostislav skóroval čtyřikrát, o tři roky mladší Martin třikrát. Jindy téměř nepřekonatelný gólman Tomáš Jurco dostával góly především z levého křídla, kde šikovní snajpři operují.

"Neměli jsme za sebou úplně dobré období, tak uvidíme, jestli nás tenhle zápas někam posune. Já věřím, že ano. Kluci si dokázali, že když se dobře připravíme a věříme si, vypadá to pěkně," těšilo trenéra Tomáše Martiníka po vítězství 11:6. Rytíři, které vede, si upevnili třetí příčku tabulky.

Sestřih: Vítkovice – Tatran 11:6 ceskyflorbal.tv

Tatran hned dva dny poté musel do boje znovu. V dohrávaném utkání s Chodovem tahal dlouhou dobu za kratší konec, prohrával 1:3, a i když skóre na chvíli otočil, přišel na konci druhého dějství o Matěje Havlase. Reprezentační kanonýr viděl červenou kartu za banalitu – předčasné opuštění trestné lavice. Jeho trest totiž zasahoval do přestávky, Havlas se vydal za svými spoluhráči vteřinu před koncem třetiny – a vzal to přes hřiště. "Doufám, že to ubráníme, hrajeme v poslední době hodně na sílu," připustil obavy střešovický lídr Marek Beneš.

Střešovice však nakonec utkání zvládly. Po Ondruškově přesilovkovém laseru, který znamenal vyrovnání na 4:4, přišly tři branky od Kreysy (v oslabení), Beneše a Hanáka a elán Chodova zchladily. Konečný výsledek zápasu byl 7:5 pro hosty.

Sestřih: Chodov – Tatran 5:7 ceskyflorbal.tv

Dudovič jde za snem

Na trase mezi Wilerem a švédským Växjö se rodí jeden z nejdůležitějších přestupů roku 2024. Jeho aktérem je slovenský forvard Michal Dudovič, který se rozhodl po dlouhých osmi letech strávených ve Švýcarsku přijmout nabídku ze švédské SSL.

Dudovič bude oblékat dres Vipers od následující sezony, nečeká ho ale zrovna jednoduchá mise. Zatímco ve Wileru mu patřila ústřední role, hrál přesilovky a doslova neslezl z hřiště, ve Växjö je na jeho postu možná až nesmyslná konkurence v podobě Samuela Folkessona, Jespera Sankella či Andreho Anderssona.

Velké posily pro novou sezonu představilo i ostravské FBC. Do české nejvyšší soutěže míří Finové Elmeri Haveri a Joonas Viitanen. První jmenovaný si zahrál i za mládežnické výběry své země a po dvou sezonách v F-liize v dresu Nurmon Jymy letos z pravého křídla dává góly za švýcarský St. Gallen. Viitanen je hráčem FBC Turku, hraje na postu levého obránce.

Kanada slaví postup na MS

Víkendová zámořská kvalifikace na mistrovství světa přinesla jméno 13. účastníka závěrečného prosincového turnaje. O letenky do švédského Malmö si razantním způsobem řekla Kanada, která ve dvojzápase v Torontu jasně přehrála tým USA 11:2 a 15:5.

Hlavní podíl na postupu měly tradiční opory javorového listu. Hokejový influencer Brandon Barber dal celkem šest gólů a v F-liize působící Valtteri Viitakoski, jehož otec nastupoval v NHL za Calgary Flames, přispěl pěti góly a pěti nahrávkami. Dařilo se i gólmanovi s českými kořeny Kryštofu Kashovi, který v prvním duelu pustil za svá záda jen dvě střely a zápas končil s výjimečně vysokou úspěšností zásahů 88 %. V Česku přitom chytá za rezervu superligových Black Angels až pátou nejvyšší soutěž.

Vedle domácího Švédska a zmíněné Kanady má účast na letošním MS jistou také Finsko, Lotyšsko, Estonsko, Německo, Česko, Slovensko, Polsko, Norsko, Švýcarsko, Slovinsko a Dánsko. O poslední tři místa se bude bojovat v asijsko-oceánské kvalifikaci v průběhu května.

Procházka do roku 2025

Důležitou zprávu dostali i fanoušci české florbalové reprezentace žen, kterou příští rok čeká mistrovství světa v domácím prostředí. Tým na něm povede Lukáš Procházka, jenž v prosinci získal s týmem pro Česko po dlouhých 12 letech ženskou medaili na světové scéně. "Vést národní tým na domácím šampionátu je čest a zároveň velká výzva, na kterou se moc těším. Po turnaji v Singapuru jsem cítil chuť pokračovat," sdělil na oficiálních stránkách Českého florbalu kouč národního týmu.

Brankářka Jana Christianová a trenér Lukáš Procházka Český florbal / Martin Flousek

Procházka dostal zároveň ještě jednu úlohu. Nově se stane také koordinátorem rozvoje ženského florbalu. "I když cítíme určitá úskalí, věřím, že když zlepšíme prostředí a uděláme ze ženského florbalu ještě atraktivnější produkt, bude dál růst nejen sportovní kvalita, ale i zájem diváků a partnerů. V ženském sportu jsou vedle výkonů i emoce a velké prožitky," říká ke své nové úloze.

Na co se těšit

Ve švédské SSL dojde na tradiční derby mezi Växjö a Kalmarsundem, které v sobotu od 15:00 bude i pro české publikum vysílat Nova Sport 2.

V domácí soutěži ještě zabojuje v neděli v 17 hodin v přímém souboji o šestou příčku Liberec s Bohemians. I když mají Pražané pětibodový náskok, vzhledem k losu posledních kol vůbec nemusejí mít pozici jistou. I proto budou chtít na severu Čech uspět.

V pondělí vyrazí ve finské lize EräViikingit na hřiště Esport Oilers a pokusí se o další zázrak. Tým, ve kterém hrají prim hlavně Šimon Stránský a Matěj Pěnička, stále nevzdal boj o záchranu a v minulém kole senzačně vyhrál nad Westend Indians.