Florbalový týden: Pohár pro Tatran a Chodov, loučení ikony i sokolská sláva v hokejové aréně

Domácí pohárové soutěže získali florbalistky Chodova a muži Tatranu. Pro Střešovice je to už druhý triumf v sezoně, vždyť před 14 dny ovládly evropský Pohár mistrů a ke kompletaci vysněného "treble" jim chybí už jen vyhrát ligu. Událostí minulého týdne byl i zápas Livesport Superligy v pardubické hokejové aréně a loučení jedné velké persony.

Byla to trofej, která střešovickému Tatranu 13 let unikala. Pohár Českého florbalu vyhrál naposledy v roce 2010 po sérii šesti triumfů v řadě. Pak ovšem přišlo velké pusto a až v úterý v Českých Budějovicích se Střešovičtí dočkali. Sice se v zápase dlouho trápili a stejně jako ve finále Poháru mistrů o svém vítězství rozhodli až v poslední třetině.

Tatranu pomohly chyby Chodova, dva góly dal v přesilovkách po zbytečných faulech soupeře v útočném pásmu. Poprvé pykal tým z Jižního Města za držení hole, podruhé šel do oslabení kvůli hře vysokou holí dvě minuty před koncem, když se chystal za stavu 2:3 na závěrečnou power play.

Finále Českého poháru: Tatran – Chodov 4:3 ceskyflorbal.tv

"Udělali jsme v tom zápase dvě hlouposti, jaké v takovém duelu udělat nemůžete. Hráli jsme proti velmi dobrému soupeři, naopak náš tým je hodně mladý. Ale třeba to, jak to dnes dopadlo, je dobře," přemítal nejzkušenější hráč Chodova Tom Ondrušek.

Dva ze tří cílů splněny

Tatran měl v Českých Budějovicích v podstatě domácí prostředí. Pro více než tisícovku fanoušků byl hlavní hvězdou jihočeský rodák Tomáš Hanák, který svou tečí, znamenající vyrovnání stavu na 2:2, také zavelel k obratu.

Tomáš Hanák měl při finále Českého poháru velkou podporu Matyáš Klápa / Tatran Střešovice

Klíčový gól pak dal necelých pět minut před koncem Adam Tlapák. "Tomu, že zápas otočíme, jsme věřili. Víme, že máme sílu, bylo to o tom, aby nám tam konečně něco spadlo," vyprávěl centr Tatranu po vítězství 4:3. Také potvrdil, že cílem týmu je nyní zbývající trofej, o kterou se bude hrát v pražské O2 areně v polovině dubna. "Věříme v to, ale nechceme to zakřiknout," svěřil se Tlapák na otázku k blížícímu se Superfinále.

Pohárovou soutěž vyhrál Tatran posedmé v historii a zajistil si s předstihem účast v novém ročníku Poháru mistrů.

Pomoc videa

Chodov přesto z jihočeské metropole s prázdnou neodjížděl, ženské pohárové finále vyhrály jeho hráčky nad FBC Ostrava jednoznačně 7:0. Klíčovým momentem byla situace ze závěru první třetiny, kdy po vstřelené brance Marie Havlíčkové reklamovala ostravská střídačka předcházející hru rukou.

Výzva u videa však žádný prohřešek neodhalila, a tak po potvrzení gólu následoval ještě trest v podobě vyloučení. V přesilové hře navýšila skóre na 2:0 Finka Mirva Naava. Chodov nakonec nasázel Ostravě sedm gólů a pohárovou trofej získal potřetí v historii.

Finále Českého poháru: Chodov – Ostrava 7:0 ceskyflorbal.tv

Ostravě rozhodně chyběla na hřišti nedávná opora Michaela Mlejnková, která se o víkendu aspoň na jeden zápas vrátila na hřiště, aby se rozloučila s úspěšnou kariérou. Dlouholetá reprezentantka nastřílela v ligovém utkání se Znojmem (9:2) dva góly a přidala jednu nahrávku. V Českých Budějovicích její produktivita rozhodně žlutomodrým scházela.

Andělé nejlepší na světě?

Domácí Livesport Superliga zapsala v průběhu minulého týdne do kronik jednu velkou senzaci. Česká Lípa přivítala na domácím hřišti Tatran, který se čerstvě pyšnil korunou nejlepšího týmu světa. A doma ho dokázala porazit v ofenzivním duelu 8:7! Rázem zástupci klubu na sociálních sítích hlásili, že králové planety jsou v daný moment právě oni.

Lípa je nejlepším týmem světa? instagram Buriho Backchecking

Jenže radost jim vydržela jen čtyři dny. V neděli přijeli Českolipští na hřiště pražských Black Angels a po nezvládnuté poslední třetině padli 4:9. A další díl štafety byl na světě. Nejlepší jsou nyní přece zcela logicky Andělé!

Sokolská paráda

Pardubice už tradičně zvou diváky na florbal do hokejové Enteria arény. Tentokrát se v honosném prostředí odehrálo "sokolské" mezi domácím týmem a Královskými Vinohrady. Díky dopolednímu startu zápasu zavítalo na českou nejvyšší soutěž 3667 školáků.

Livesport superliga: Pardubice – SKV 7:6sn ceskyflorbal.tv

Pardubičtí Sokoli se navíc konečně osmělili a poprvé od listopadu dokázali vyhrát (7:6p). Dál sice zůstávají na poslední příčce tabulky, ovšem před blížícími se boji o záchranu je to přece jen impulz, který zvedá sebevědomí. Dobrou zprávu pro Východočechy je i návrat útočníka Jana Savického, který byl od září na marodce.

Na co se těšit

V F-liize dojde v pátek večer na střet prvního s druhým týmem tabulky, v souboji Classic – Oilers se v dresu domácích představí i reprezentační obránce Adam Hemerka.

Českou stopu nese i víkendový dvojzápas kvalifikace mistrovství světa mezi USA a Kanadou. Na prosincový turnaj postoupí ze severoamerické zóny lepší z týmů a javorovému listu bude pomáhat gólman Kryštof Kasha, který má české kořeny a chytá za rezervu Black Angels.

A nakonec jedna velká česká klasika. Nedělní duel Vítkovic se Střešovicemi je důležitý pro oba rivaly. Tatran potřebuje uspět, aby uhájil náskok v čele tabulky, Rytíři by naopak rádi po delší době bodovali naplno.