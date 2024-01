Florbalový týden: Langerova show, Němečkův návrat, pohádka z Chodova i střelecké rukavice

Už mu to zase střílí, jak má, dostal se do pohody. Reprezentační útočník Filip Langer (22) se v dresu Storvrety ve švédské superlize zaskvěl čtyřmi góly, a co víc může české florbalové fanoušky těšit, do sestavy nejlepšího týmu SSL se vrátil jeho krajan Ondřej Němeček (25). Domácí superliga viděla jeden z nejšílenějších obratů historie a střešovický Tatran pomalu ladí formu na finále Poháru mistrů.

Když Langer na jaře přestupoval z Kalmarsundu do Storvrety, čekaly se od něj velké věci. Mistrovský tým přetáhl forvarda české reprezentace konkurentovi, jenže na úvod sezony to bylo ze strany ex-střešovického florbalisty trápení. Poslední týdny už si ale všechno sedá, Langer našel místo mezi supertalentovanými teenagery Sakariasem Ulrikssonem a Gabrielem Kohonenem a pondělní zápas s Mullsjö pak byl jednou velkou show v režii zmíněné trojice.

Langer v první třetině orazítkoval břevno a v dalším průběhu utkání dal čtyři góly. Večer s kvartetem branek zažil ve švédské SSL podruhé, podobně snové představení předvedl před dvěma lety ještě v dresu Kalmarsundu při vítězství 11:5 nad Thorengruppenem. Aktuálně má na kontě 16 gólů a 9 nahrávek a rychle se blíží k číslům z předešlého ročníku.

Na centru i mezi elitou

Nejen to zajímalo fanoušky Storvrety. Po téměř třech měsících pauzy a léčbě zranění se zase v červeném dresu objevil Ondřej Němeček. Kapitána českého národního trýmu však postavil trenér Mika Kohonen netradičně na post centra první formace. "Máme v týmu spoustu skvělých hráčů a pro mě je důležité, že zase můžu být na hřišti. S klukama jsme si řekli, jak to mám hrát," vysvětloval Němečka svůj start na netradičním místě.

Rozhodně se neztratil a svým výkonem přispěl k výhře 10:3. Storvreta vede tabulku švédské SSL se šestibodovým náskokem na dvojici Växjö, Falun. "Byl jsem pár měsíců mimo hru a je zase skvělé být v týmu. Dnes to bylo naše velké vítězství a věřím, že budeme dál pokračovat v takových výkonech," dodal zadák, kterého ve středu specializovaný web Innebandymagazinet vyhlásil čtvrtým nejlepším hráčem světa za rok 2023.

Pohádka z Chodova

Liberecké oslavy 30 let založení klubu vyvrcholily v pondělí televizním zápasem domácích s Chodovem. Dlouho to vypadalo na spanilou jízdu týmu zpod Ještědu, vždyť Jakub Kopecký v páté minutě třetího dějství zvvýšil jejich vedení na 8:3. Pak ale hosté dali v rychlém sledu tři góly a sebevědomí Liberce se rozsypalo.

Chodov sedmi brankami v poslední třetině otočil zápas na 10:9:, když rozhodující trefu zařídil veterán Tom Ondrušek pouhých 12 sekund před koncem. "Jakmile padne pár gólů, začne se kontrola soupeři drolit pod rukama a my jsme dnes měli i štěstí," komentoval velký obrat trenér Chodova David Podhráský.

Livesport Superliga: Liberec – Chodov 9:10 ceskyflorbal.tv

Pražané zkompletovali výjimečným vítězstvím parádní týden, neboť před víkendem dokázali v pohárovém semifinále porazit favorizovanou Mladou Boleslav 6:5 v prodloužení. Stejně jako v Liberci zařídil vítěznou trefu nestárnoucí Ondrušek. Chodov se do finále Českého poháru dostal po dlouhých 11 letech. Naposledy jej hrál v roce 2013, když v Českých Budějovicích porazil Bulldogs Brno. Shodou okolností se letošní boj o trofej uskuteční opět v jihočeské metropoli.

Sparta svlečená donaha

O poznání smutněji je v táboře pražské Sparty, která ztratila poslední čtyři zápasy a třikrát přitom dostala 10 a víc gólů. V minulých dvou duelech navíc tým z Podvinného mlýnu totálně propadl v soubojích s Tatranem. "Během těch dvou zápasů se v našem týmu nestalo vůbec nic. Nestíhali jsme, byli jsme dvakrát jasně horší a dvakrát jsme dostali pořádný příděl. Máme to v hlavách, máme horší období, je na nás deka," vyprávěl smutný pointmaker Sparty Jiří Curney.

Livesport Superliga: Tatran – Sparta 12:4 ceskyflorbal.tv

Střešovičtí si nejdřív snadno pojistili účast v pohárovém finále (10:2) a pak deklasovali odevzdaného městského rivala i v lize (12:4). “Možná to bylo pro ně hodně kruté, byli jsme velmi efektivní. Ale těší nás, že naše forma graduje," poznamenal asistent trenéra obhájce titulu Marek Mandler. Dvě po sobě jdoucí derby byla poslední přípravou českých mistrů před sobotním střetem s týmem Falunu ve finále Poháru mistrů.

Stránského hattrick a rukavice v akci

České góly padaly i ve Finsku, kde se hattrickem blýskl Šimon Stránský v dresu EräViikingitu. Lídr helsinského týmu sice na hřišti SPV Seinäjoki chvíli před koncem třetí třetiny zařídil remízový stav 6:6, hosté ale nakonec padli v prodloužení. EräViikingit i díky přispění čtveřice českých legionářů opustil poslední příčku tabulky, stále ale zůstává na barážových místech a k záchraně mu chybí 10 bodů.

F-liigu baví i Rasmus Kainulainen. Ten se rozhodl od startu nové sezony navlékat rukavice a s osobitým a na florbal netradičním doplňkem dává spoustu gólů. Ze strany forvarda Esport Oilers, který se v sezoně trefil už 17krát, je to jak technologická novinka, tak i zajímavý trademark.

Na co se těšit

Hitem víkendu bude bezpochyby sobotní finále (18:00) Poháru mistrů, ve kterém střešovický Tatran vyzve švédský tým IBF Falun. Hrát se bude v české metropoli v beznadějně vyprodané UNYP areně na Podvinném mlýnu. Zápas vysílá přímým přenosem Česká televize.

Předehru mužskému souboji udělá už v pátek (19:00) finálový duel dvou nejlepších ženských týmů světa, ve kterém se střetnou švédské celky Pixbo a Thorengruppen. Lišky, do jejichž kádru patří i česká reprezentační kapitánka Eliška Krupnová, za sebou mají nečekanou výměnu trenéra. Proti favorizovnaému Thorénu však budou moci spoléhat na domácí prostředí.

A nakonec pondělní televizní šlágr z české Livesport Superligy (18:00). Mladá Boleslav hraje v posledních týdnech výtečně a v utkání s Vítkovicemi půjde o přímý souboj o druhou příčku tabulky.