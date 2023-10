Florbalový týden: Pohádka krále Jiřího, Pastův věšák i další zářez cizinecké legie

Jiří Curney (33) už toho za dobu, co běhá po florbalových hřištích, pamatuje mnoho. Minulý víkend ale pro něj byl vskutku sváteční. Ligový rekordman převzal ocenění za další milník, který překonal, a pak se postavil proti týmu, jenž mu před dvěma lety sdělil, že o něj nestojí. Jak to dopadlo? Pro hlavního hrdinu doslova pohádkově.

Pražská Sparta neměla zrovna ideální start do nové sezony, v posledních týdnech už však pomalu nabírá správný kurs. Přesto když na její domácí hřiště mířila Mladá Boleslav, sázkové kanceláře měly o favoritovi jasno. Středočeši kosili jednoho soupeře za druhým, rozdávali na potkání víc než 10gólové nadílky a bez ztráty bodu se hřáli v čele tabulky.

Jenže v hale na Podvinném mlýnu vládl v neděli král Jiří s číslem 40 na zádech. Nejdřív mu zástupci vedení klubu předali pamětní plaketu za 600 nastřílených gólů v nejvyšší soutěži, aby pak on sám jen opět potvrdil svou pověst.

Kanonýrův sprint

Curneyho formace zařídila čtyři ze šesti branek Sparty. A florbalový matador, který už má na své oficiální vizitce jako věkovou kategorii uvedeno "veterán", vystřihl vedle několika pohledných řešení situací i sprint, za který by se nestyděl ani kdejaký mladík.

Před gólem na 3:0 převzal nahrávku před vlastním brankovištěm, podél pravého mantinelu převezl míček před soupeřovu branku a s elegancí sobě vlastní bekhedem překonal reprezentačního brankáře Lukáše Bauera. Během 25 metrů dlouhého sprintu za sebou nechal i o 12 let mladšího centra soupeře Dominika Beneše. "Večer si dám doma vínko," hlásil pak Curney potutelně Livesport Zprávám.

Sestřih zápasu: Sparta – Mladá Boleslav 6:4 ceskyflorbal.tv

Sparta byla aktivnější hlavně v úvodu, po první třetině vedla 3:0. Ve druhém dějství zvýšila vedení dokonce na 6:1. To už ale začal být její brankář Martin Beneš pod palbou. "Někdy se cítíte dobře, jenže pak to na hřišti není vidět. První polovina byla z naší strany tragická a Sparta nám udělila lekci z produktivity. Pak už to bylo proti její pevné obraně těžké, měli jsme šance i přesilovky, ale chyběly nám góly," konstatoval zadák Mladé Boleslavi Patrik Suchánek.

Cizinci s přeběhlíky setnuli Chodov

V superlize už není neporažených týmů. V sedmém kole totiž prohrál i Chodov, který nezvládl derby s Královskými Vinohrady. Pod triumf Sokolů se opět podepsala formace zahraničních posil. Do statistik se zapsali jak Tomáš a Daniel Gärtnerové, reprezentující na mezinárodní scéně Austrálii, tak i Lotyš Klavs Araks a Švýcar Daniel Keller.

Sestřih zápasu: Chodov – Vinohrady 3:5 ceskyflorbal.tv

Nemalý podíl na triumfu žlutočerných měl také Ondřej Plíhal, jenž měl o motivaci postaráno díky tomu, že za Chodov odehrál osm ligových sezon. "Z naší strany naprosto odmakaný zápas, už po první třetině to bylo 7:5 na střely, kdo by to byl řekl. Jsem šťastný za celý tým," těšilo muže, který zařídil dva góly. Mimochodem, jednou skóroval i Ivan Pergler, jenž také dřív hrával v dresu soupeře. Sokolové zatím prožívají jednu z nejlepších superligových sezon své historie, v novém soutěžním ročníku dokázali vzít bod i Tatranu.

Ostrava s nulou, Liberec znovu za tři

Ostravské derby často bývá hodně vypjaté, tentokrát to ale byla nekompromisní jízda domácích Vítkovic. Výsledek 9:0 je nejvýraznějším ligovým vítězstvím týmu z Dubiny za tři dekády vzájemných soubojů. Brankář Lukáš Souček udržel čisté konto navzdory dvěma trestným střílením, jež mělo FBC k dispozici. Problémem poražených zůstává hlavně produktivita zadáků. Tým hraje bez jediného ofenzivního obránce, sedm beků týmu dalo za sedm zápasů dohromady jediný gól...

Sestřih zápasu: Vítkovice – FBC Ostrava 9:0 ceskflorbal.tv

Kometou tohoto ročníku je zatím Liberec, jenž zůstává při chuti. Superligový zápas přivezl ukázat do sousedního Jablonce a solidně zaplněnou halu potěšil dramatem i dalším vítězstvím, tentokrát nad Black Angels. Severočeši počítají už šestý tříbodový zisk a i díky tomu se usadili na senzační druhé příčce tabulky.

Pastovo díky, Perušičova vzpomínka

Florbal se však neřešil jen v Česku. Velké díky posílají vyznavači děrovaného míčku do zámoří hlavně hokejové star Davidovi Pastrňákovi, který při rozpravách s novináři o fantastickém věšáku z trestného střílení, jímž překonal Jusseho Sarose z Nashvillu, zmínil florbalové tréninky s týmem Chodova.

Florbalovou stopu měl i světový šampionát v beachvolejbalu, který se konal v mexické býčí aréně v Tlaxcale. Mistrem světa se stal Ondřej Perušič, jenž ještě před 10 lety bojoval na juniorském MS o bronzové medaile proti dnešním florbalovým hvězdám Lassimu Torisevovi, Nicovi Salovi či Peterovi Kotilainenovi. Zatímco tehdy cenný kov nezískal, na písku si nyní vše vynahradil a sní o rozlučce na olympiádě v Paříži.

Na co se těšit

Víkendové menu začne velkým šlágrem ve švédské SSL už v pátek večer. Proti sobě se postaví v přímém souboji o čelo tabulky Storvreta a Pixbo, v souboji dvou nejlepších týmů soutěže se představí na straně Orlů z Uppsaly i čeští hráči Ondřej Němeček a Filip Langer.

V domácí Livesport superlize vyráží letos velmi úspěšný Chodov na hřiště Mladé Boleslavi. Půjde o střet dvou ambiciozních týmů, které však v minulém kole shodně zaváhaly. A nakonec pondělní televizní šlágr: Bohemians a Vítkovice hrají tradičně velmi otevřený florbal, a tak se v jejich vzájemném utkání čeká hodně gólů.