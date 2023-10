Florbalový týden: Senzační premiéra draftovaného Čecha a Mladá Boleslav na 100 %

Poprvé o sobě dal vědět letos v květnu, když se zničehonic objevil na draftu finské F-liigy a hned v prvním kole na něj ukázal tým Nurmon Jymy. Gólman Martin Hanousek (22) má nyní za sebou už i ostrý start v jedné z nejprestižnějších florbalových lig světa a zvládl ho senzačně. V domácí Livesport Superlize zase slavila historické vítězství Česká Lípa.

Měla to být jasná záležitost. Na hřiště týmu, který přišel o mistrovský titul až v prodloužení posledního zápasu sezony, přijel celek, jenž se v minulé sezoně stěží zachránil. Nokian KrP platí aktuálně ve Finsku za nejofenzivnější tým a Nurmo pro něj mělo být v nedělním střetnutí snadné sousto.

Do brány hostů navíc poprvé zaklekl mladík, který nikdy předtím nejvyšší soutěž nechytal ani v Česku. Martin Hanousek sice byl oporou českobudějovických Štírů, ale jen ve druhé nejvyšší soutěži. Ovšem jeho ctižádost ho nasměrovala k cestě na sever. Sám v průběhu jara napsal do Finska, po sezoně přesvědčil vedení klubu svým přístupem i kvalitou a nakonec ho Nurmo vybralo jako svou jedničku v draftu. Na svůj debut nečekal dlouho. "Bylo v plánu, že prvních pár zápasů odchytá Aki Karjalainen a mně nechají debutovat venku," odhalil Livesport Zprávám český brankář.

Zkrotit nejofenzivnější tým

Ve specifickém prostředí haly Rahola se Hanousek musel otáčet hlavně ve druhé polovině zápasu, kdy se domácí Nokian snažil dotahovat zpackaný začátek zápasu. Gólman z jihu Čech inkasoval šest gólů, z toho dva v oslabení a jednou ho smolně překonal vlastní spoluhráč. Ani jednou však domácím nepovolil třeba jen srovnání skóre. "Řekl bych, že oproti minulé sezoně máme o dost lepší obranu," chválil práci svých spoluhráčů. Jymy odvezlo z předměstí Tampere vítězství 7:6 a v nové sezoně i díky tomuto počinu figuruje v horních patrech tabulky F-liigy

Mimochodem, nebylo to jediné senzační víkendové vítězství českých strážců branek v zahraničí. Parádní představení má za sebou i Lenka Remešová, která od nové sezony hájí ve švédské SSL branku Lundu. Na vítězství svého týmu na hřišti Falunu (4:2) se podílela 27 úspěšnými zákroky. Čisté konto držela rodačka z Nového Města nad Metují přes 53 minut a oba góly inkasovala až v závěru. Paradoxní je, že Remešová, která už třetím rokem patří mezi nejlepší brankářky švédské ligy, nefiguruje v nominaci reprezentačního týmu před generálkou na blížící se mistrovství světa v Singapuru.

Historické vítězství pro Lípu

Domácím hitem se stal triumf České Lípy nad Vítkovicemi. Severočechům se v úvodu sezony příliš nedařilo do defenzivy a před duelem s vicemistrem měli nejhorší obranu celé soutěže. A tak se tentokrát hrálo poctivě a zodpovědně dozadu a po 60 minutách svítil na ukazateli skóre stav 2:2. Pouhých 17 sekund před koncem prodloužení pak dal k radosti domácího publika rozhodující gól Ladislav Pekárek a na třináctý pokus se modrobílí dočkali senzace. "Porazit Vítkovice se nám ještě nikdy od vstupu do superligy nepovedlo. Na rozdíl od zápasu s Tatranem (1:14) jsme to odjeli dozadu opravdu zodpovědně a to byl ten klíč k vítězství," hlásil spokojeně hrdina zápasu a brankář České Lípy Jan Dvořák.

Sestřih zápasu: Česká Lípa – Vítkovice 3:2p ceskyflorbal.tv

Zdá se, že ve Vítkovicích budou letos muset hodně pracovat na náhradě velmi produktivní dvojice Adam Delong, Jiří Besta, kteří v předešlém ročníku společně zařídili 46 gólů ze 229 nastřílených (20 % gólové produkce). Zatímco loni měl tým druhou nejlepší ofenzivu (8,8 gólu na zápas), letos je to pouze 6,33.

Boleslav nezastavil ani Tatran

Reprízu jarního superfinále pro sebe získala Mladá Boleslav poměrem 6:4, i když většinu zápasu s Tatranem prohrávala. Střešovičtí pohrdli nabytým vedením 4:1 a v závěru museli litovat, že vyklidili pole. Zápas sice možná ovlivnilo kontroverzní trestné střílení proti Střešovicím za stavu 4:3, z nějž Jakub Bína vyrovnal, jenže Tatran za celou poslední třetinu dokázal jen dvakrát vystřelit na branku.

Sestřih zápasu: Tatran – Mladá Boleslav 4:6 ceskyflorbal.tv

Mladá Boleslav tak dál zůstává v čele tabulky s impozantním skóre 76:20 a bez ztráty jediného bodu. Po vzájemném souboji s úřadujícím mistrem mají Středočeši zaděláno na motivaci – rozhodně totiž mohou vyrovnat minulou perfektní sezonu Tatranu, který neztratil jediný bod ve všech 26 zápasech základní části.

Forman přichází o spoluhráče

Ve švédské SSL se drží mezi 10 nejproduktivnějšími hráči celé ligy Filip Forman z Kalmarsundu. Bývalé opoře Bohemians se ale komplikuje situace, neboť v průběhu posledních dnů přichází o velmi produktivní spoluhráče. Naprostou šílenost předvedl v rozhodnutém utkání s Helsingborgem reprezentační forvard Kevin Haglund, který do vlastního brankáře strčil kapitána hostů Frediho Petterssona, aby ho pak ještě napadl a svalil na zem. Po vykázání ze hřiště a červené kartě si navíc došel pro konflikt ke střídačce soupeře. Haglunda čeká disciplinární řízení a zřejmě i delší pauza.

Kalmarsund se však bude muset nejspíš obejít i bez další velké osobnosti. Kim Nilsson potichu zmizel ze sestavy a až nyní vyšlo najevo, že magnetická rezonance kolene ukázala větší problémy. Klubovou ikonu zřejmě čeká operace.

Pro doplnění toho nejdůležitějšího ze švédské SSL je třeba dodat, že první sezonní souboj finalistů minulé sezony pro sebe získal Falun, který na hřišti Storvrety vyhrál až po samostatných nájezdech 4:3.

Na co se těšit

Víkendové dění v Livesport superlize odstartuje už páteční večerní duel Pardubic s Bohemians. Půjde o souboj týmů, které pětkrát, respektive čtyřikrát, v řadě nevyhrály. Domácí Sokoli dávají zápasu sváteční aranžmá. Termín "pátek třináctého" totiž věnovali i rozlučce s bývalými oporami a kapitány týmu Ivo Teichmanem a Jakubem Burianem, kteří se představí v exhibiční předzápase ve vzájemném souboji s týmy dle svého výběru.

V sobotu čeká speciální zápas ve švédské SSL už zmíněnou brankářku Lenku Remešovou. Společně se spoluhráčkami z Lundu bude čelit týmu Täby FC, za který dva roky chytala a v jehož barvách stále působí reprezentační útočnice Karolína Suchá. V neděli pak přijde čas souboje mezi Sparty s Mladou Boleslaví. Pražané mohou zastavit vítěznou šňůru soupeře a proti svému bývalému týmu nastoupí kanonýr a ikona superligy Jiří Curney.