Florbalový týden: Hattrick za 35 sekund, Benešův proslov i 10 českých gólů v play off SSL

Semifinálovou čtveřici Livesport Superligy doplnili k Tatranu, Mladé Boleslavi a Chodovu florbalisté Vítkovic. Drama s neuvěřitelnou zápletkou se však odehrálo hlavně v bojích o záchranu. Pardubice v nich (alespoň na chvíli) spasil neuvěřitelný hattrick během pouhých 35 sekund poslední minuty utkání. Horko začíná být také ve Švédsku, kde začaly čtvrtfinálové série a činí se v nich i Češi – dohromady dali už 10 gólů!

Pardubice nemohou být se sezonou spokojené, v základní části získaly jen osm bodů a o záchranu se snaží v bojích play down. V posledních týdnech však přece jen v hale na Dašické prožili fanoušci pozitivní emoce. Sokoli se semkli a jako smečka dravců donutili favorizované Black Angels vydat ze sebe všechny fyzické i morální síly. Sedmý zápas série vydolovali pardubičtí dříči díky dechberoucí poslední minutě zápasu, ve které otočili skóre ze stavu 3:5 na 6:5.

Rozhodující utkání pro sebe nakonec přece jen získali Black Angels poměrem 4:2, úleva to pro ně byla obrovská. Pardubice budou nyní potřebovat k záchraně vyhrát ještě sedm zápasů, tak zdlouhavé jsou boje o udržení v nejvyšší soutěži. Nejdřív se utkají s pražskými Butchis o barážovou naději, vítěz se pak střetne s Kladnem, nebo Bulldogs Brno, kteří postoupili do finále 1. ligy.

Světový úkaz

Zpět ale do závěru šestého utkání mezi Pardubicemi a Black Angels. Dát hattrick během jediné minuty je kumšt. Ale nasázet ho v poslední minutě utkání a vynutit si tím sedmý zápas série play off? Takových momentů najdete na celém světě napříč všemi sporty opravdu málo. Výjimečný kousek se podařil 20letému Petru Křinkovi, který vměstnal své tři trefy do pouhých 35 vteřin…

Sestřih zápasu ceskyflorbal.tv

"Dostali jsme jasné pokyny, jak hrát v šesti a až na první gól, který vyplynul ze hry, jsme to splnili. Kluci mi to servírovali do prázdné branky a díky tomu zápas vlastně končil 5:5. Ten šestý gól byl navíc a i o štěstí, kdy mi vyšlo snad úplně vše, co mohlo. Už jsem jen doklepával míček za záda brankáře," popsal euforické momenty pardubický forvard.

Historie české nejvyšší florbalové soutěže nepamatuje rychlejší hattrick a například v porovnání s hokejovou extraligou byl Křinka opravdu bleskový. Rekordman David Hruška potřeboval v dresu Slavie na tři po sobě jdoucí góly 3 minuty a 9 sekund. V NHL však stihl v roce 1952 Bill Mosienko z Chicaga hattrick za 21 sekund.

Osobní obrana nevyšla

Nejdelší čtvrtfinálová série se natáhla do šesti utkání a nakonec v ní uspěly Vítkovice, které se dokázaly vyrovnat se specifickou osobní obranou Bohemians. Klokanům se v bojích play off nevyhnula zranění a nakonec v našlapaném programu a přejezdech mezi Ostravou a Prahou měli méně sil.

V pátém utkání po usilovném dotahování a vyrovnání na 5:5 nechali téměř po buly skórovat Marka Matejčíka. Doma pak neudrželi dvoubrankové vedení a po výsledku 3:6 sérii se stejným soupeřem prohráli stejně jako loni (v semifinále) 2:4 na zápasy. Vítkovice se o postup do Superfinále střetnou s Mladou Boleslaví, Tatran si totiž vybral z nabízených možností Chodov. Obě série startují dnes večer, první postupující může být znám na Velikonoční pondělí.

Beneš zůstává

Střešovický Tatran využil mezidobí čekání na start semifinálové série oznámením důležité novinky. Kapitán Marek Beneš se rozhodl odolat vábení ze zahraničí a na velmi povedeném videu oznámil, že bude hrát za svůj mateřský klub i další tři sezony.

Jiní doma nevydrží, už jsou známy i dva důležité odchody do švédské SSL. Aktivní byl tým Jönköpingu, který se domluvil na angažmá s libereckým střelcem Filipem Smutným, na stejnou adresu odchází také střešovický univerzál Martin Čermák. I on dřív působil právě pod Ještědem.

10 českých gólů v SSL

Hodně emotivní čtvrtfinále se hrají ve švédské SSL a u velkých momentů jsou hodně vidět i Češi. Za Storvretu, která vede po třech utkáních nad mladým týmem Jönköpingu 2:1 na zápasy, dokázal ve všech třech utkáních skórovat zadák Ondřej Němeček.

V dresu Linköpingu pálili v úvodních utkáních čtvrtfinále jak Matěj Jendrišák, tak i Josef Rýpar, jenž dostal od trenéra Davida Gilleka důvěru i pro přesilovky a právě v početní převaze hned dvakrát překonal gólmana Jona Hedlunda. Jenže pak přišlo Rýparovo gesto s ukazováčkem na rtech směrem ke střídačce Pixba a nečekaný osobní trest od rozhodčích. Crusaders zatím sérii s Pixbem prohrávají 1:2.

Pořádně vypjaté drama se hraje mezi Växjö a Kalmarsundem, který už v prvním utkání přišel o brankářskou jedničku Kalleho Bendinga. Klíčovou oporu zranil univerzál Andre Andersson. Po střetu Anderssonova kolena s gólmanovou hlavou sice Bending úvodní duel dochytal, připustil ale, že jeho další start je nejistý.

"Uvidíme, jak se to vyvine. Měl jsem už dva otřesy mozku a zápasy jsem dohrával. Většinou se ovšem problémy projeví později," vyprávěl v rozhovoru pro list Expressen. Bohužel pro Kalmar, druhý i třetí zápas musel vynechat a do branky šel 18letý mladík Axel Adebrink.

Växjö přesto výhodu nevyužilo, po třech zápasech je stav série 2:1 pro Kalmarsund, a to i díky příspěvkům českého univerzála Filipa Formana. Ten ve třech zápasech nastřílel tři góly a přidal čtyři nahrávky.

Na co se těšit

V pátek a v sobotu dojde na třetí a čtvrtá semifinálová utkání v ČEZ extralize žen. Obě série – ať už mezi Vítkovicemi a Ostravou nebo Tatranem a Chodovem – jsou vyrovnané.

O víkendu začne v Kladně také finále 1. ligy, domácí Kanonýři přivítají brněnské Buldoky a o postupujícím týmu do nejvyšší české soutěže se rozhodne v klání na tři vítězná utkání.

Dva Češi jsou stále ve hře o finský titul. Už v pátek začne vypjaté semifinále F-liigy pro Petra Majera, který v dresu Westend Indians prožije semifinálové derby s Espoo Oilers. Adam Hemerka pak v sobotu zahájí s týmem SC Classic sérii na čtyři vítězná utkání proti Nokianu.