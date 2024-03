Florbalový týden: Malý velký trest pro Kopiče, klokaní přání a razantní vzkaz od Linköpingu

V českých nejvyšších florbalových soutěžích už několik let platí, že nejlepší týmy po základní části si své soupeře pro play off vybírají. Letošní volba proběhla bezprostředně po odehrání předkola a vedle dvou relativně jasných sérií vznikly i dvě bez výraznějšího favorita. Také zaujal velmi tvrdý trest pro českolipského Ondřeje Kopiče.

Zatímco dva nejlepší týmy základní části Tatran a Mladá Boleslav měly relativně jednoduchou volbu a braly soupeře, kteří museli absolvovat předkolo, Vítkovicím zbyly na výběr jen pražské celky. Zvolily Bohemians, se kterými naposledy v lednu prohrály 5:6. Jako poslední na sebe zbyli rivalové z metropole Chodov a Sparta, v jejichž vzájemných zápasech mívá v poslední době pravidelně navrch tým z Jižního Města.

Sestřih 1. čtvrtfinále Chodov – Sparta 8:4 ceskyflorbal.tv

Oboustranně splněné přání

Ve Vítkovicích, které jsou po Tatranu druhým nejúspěšnějším celkem historie mužské nejvyšší soutěže, si nicméně výsledek volby pochvalovali. "O soupeři jsme moc nekalkulovali, Sparta i Bohemians jsou na podobné úrovni. V kabině jsme se nakonec většinově shodli právě na 'Klokanech'," nechal se slyšet trenér Tomáš Martiník.

I jeho protějšek Michal Jedlička volbu Vítkovic kvitoval. "Jsem za to rád, poněvadž to bude florbalová série. Myslím si, že 'Rytíři' jsou pro nás o něco přívětivější variantou než jiné možnosti, které mohly nastat. Očekávám, že bude padat hodně gólů a série bude velmi vyrovnaná."

Sestřih 1. čtvrtfinále Vítkovice – Bohemians 1:3 ceskyflorbal.tv

Při pohledu na výsledek prvního zápasu série se však zdá, že Jedlička úplně pravdu neměl. Bohemians vyhráli na Dubině 3:1 a čtyři vstřelené góly byly nejnižším počtem branek ze všech čtyř úvodních klání čtvrtfinálových sérií...

Trest na osm zápasů?

Mistrovské Střešovice se rozhodly, že potěší českolipské publikum. Pro čtvrtfinálovou sérii si vybraly soupeře, který prožívá své vůbec první play off v historii. Severočeši se však v soubojích s Tatranem budou muset obejít bez distancovaného Ondřeje Kopiče.

Ten dostal po faulu loktem na ostravského Marcela Jakubce 14denní trest, což znamenalo vedle vynechání rozhodujícího utkání předkola s FBC Ostrava také stop na celé čtvrtfinále. V případě, že by se Česká Lípa dostala sérii do sedmého utkání, stál by Kopič dokonce osm zápasů.

Zákrok Ondřeje Kopiče na Marcela Jakubce. ceskyflorbal.tv

"Takový trest je v kontextu tohoto zákroku nesmysl. Ondra je náš odchovanec, je u nás odmalička. Teď přijde o vrchol sezony. Je to smutné, jsem z tohoto rozhodnutí úplně otrávený a zkazilo mi to chuť," glosoval verdikt českolipský matador Štěpán Slaný. I bez Kopiče však hrála Lípa s Tatranem velmi odvážně a navzdory prohře 4:11 v prvním utkání favorizovaného soupeře prověřila.

Sestřih 1. čtvrtfinále Tatran – Česká Lípa 11:4 ceskyflorbal.tv

Tvrdý náraz Olomouce

V ženské extralize se rodí překvapení. Olomouc odehrála jednu z nejlepších sezon své historie, jenže v soubojích se střešovickým Tatranem zatím tahá za kratší konec provazu. Po úvodním čtvrtfinálovém duelu, který pro sebe Hanačky získaly poměrem 6:3, přišly výhry mladého pražského celku.

Střešovice otáčejí sérii zejména díky precizní obraně, ve třech posledních zápasech inkasovaly pouhé čtyři branky, což je na florbal mimořádný počin. "Odbránily jsme to zodpovědně a kompaktně, každá z nás tam nechala duši za tým a podle toho vypadá výsledek," těšilo Lindu Fuchsovou, která je ve svých 17 letech nejlepší střelkyní Tatranu v celé sezoně. Pátý zápas se hraje ve středu v Olomouci od 19 hodin. Vstupenku do semifinále si už čtyřmi vítězstvími pojistily celky Vítkovic, Ostravy a Chodova.

Jönköping po 18 letech

Po utrápených týdnech o sobě zase dal vědět Linköping. Crusaders s Matějem Jendrišákem a Josefem Rýparem v sestavě dokázali vyhrát na hřišti vedoucí Storvrety 3:2 a před blížícím se play off poslali možným soupeřům výstrahu. Rozhodující gól dal obránce Emil Lögdberg. Linköping si asi nikdo z první trojky do vzájemného čtyřzápasového duelu přát nebude.

Ve švédské SSL se vyvíjí skoro vše podle předpokladů. Až na jednu senzaci. Do vyřazovací fáze se po dlouhých 18 letech probojoval Jönköping. Bývalá florbalová bašta nějaký čas strádala, pomalu jí však dorůstala nová mladá generace, která sbírala úspěchy v juniorské kategorii. A letos se trenér Emil Stille dočkal příjemné odměny. Před sezonou viděl JIK v osmičce málokdo, nová krev ale má jisté čtvrtfinále už jedno kolo před koncem.

Nečekaný tah udělalo Finsko, které ve snaze zastavit nadvládu svého severského rivala angažovalo k národnímu týmu žen právě kouče ze Švédska. Andreas Harnesk podepsal smlouvu na dva roky s následnou opcí na další dvouleté období.

Na co se těšit

Na senzaci je zaděláno ve švýcarské NLA. Suverénní Rychenberg dostal od podceňovaného Thurgau ve třech zápasech play off 28 gólů a ve čtvrtfinálové sérii prohrává 1:2, což způsobilo odvolání trenéra Philippa Krebse. V následujících dnech potřebuje HCR třikrát vyhrát. Jenže soupeř, jehož táhne skoro zapomenutá finská superstar Peter Kotilainen, vypadá nesmírně odhodlaně.

V české superlize jsou blízko záchrany Karlovy Vary, které ničí Butchis výbornou obranou a po prvním víkendu vedou 2:0 na zápasy. Už v neděli (v případě dalších dvou vítězství) si mohou Západočeši pojistit Livesport Superligu i pro příští sezonu.