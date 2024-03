Florbalová SSL mění pořádky a má nového krále střelců, do hry o titul jde pět Čechů

Skoro všechno při starém a přesto vůbec ne. Švédská florbalová SSL zažila možná přelomovou sezonu, i když na prvních dvou příčkách tabulky zůstávají Storvreta a Falun. Vůbec ale není jisté, že se 24. dubna ve fotbalové Tele2 aréně ve Stockholmu právě tyto týmy střetnou o trofej. Český florbalový fanoušek se může díky vysílání stanice Nova Sport těšit na bohaté menu, play off se bude vysílat každý hrací den.

Jak si vedly kluby SSL v základní části a jakou mají šanci uspět v play off?

Mistrovská Storvreta má za sebou razantní přestavbu týmu a zdá se, že ji zvládá lépe než její hlavní konkurent. Dvě mladá esa Gabriel Kohonen a Sakarias Ulriksson se zabydlela v elitní formaci a nikdo se nediví, že tihle stále ještě teenageři dostávají ve své nováčkovské sezoně až takový prostor. Není v tom protekce od táty (Orly z Uppsaly vede Gabrielův otec a legendární florbalista Mika Kohonen), jsou prostě zatraceně dobří. Velké štěstí má český centr Filip Langer, kterému se dostalo cti, krýt těmto výjimečným křídlům záda.

Filip Langer, Mika Kohonen a Gabriel Kohonen Per Wiklund

Jestliže se v první polovině sezony trochu piloval systém a Mika Kohonen pedantsky dbal na bezchybnou hru a defenzivu, navíc jištěnou téměř bezchybným brankářem Mansem Parsjöm, po Vánocích se stal ze Storvrety tým, hrající opravdu krásný florbal.

Bohužel pro českého fanouška se na marodce vystřídali oba legionáři. Ondřej Němeček vynechal téměř tři měsíce kvůli problémům s patou, těsně před play off si přivodil zranění kotníku i Langer. Do klíčových bojů - které zřejmě pro tým z Uppsaly nastanou po povinném postupu přes Jönköping - by už ale oba měli v týmu být.

Falun skončil v tabulce na druhé příčce, v roce 2024 ale zažívá jeden nezdar za druhým. Tým, který prochází komplikovanou přestavbou, prohrál finále Poháru mistrů s Tatranem a za pár dnů také velmi podobně i domácí pohárové finále s Pixbem. Když se pak mohl v posledním kole ligy vyšplhat na poslední chvíli na první příčku tabulky, padl doma i s Växjö.

Thomas Holmgren tuší, že koučuje nejhorší Falun poslední dekády. Hráči stárnou a ztrácí výkonnost a kádr je velmi úzký kádr. Svědčí o tom třeba povolání dříve vynikajícího univerzála Jonase Adrianssona. Nebylo by na tom nic překvapivého, kdyby tři roky nehrál…

Alexander Galante Carlström po 10 letech přišel o korunu krále střelců. Per Wiklund

Otěže pomalu přebírají Malte Lundmark a kreativní šikula Emil Ruud, často je ale znát, že právě této dvojici chybí zkušenost v krizových chvílích, kdy se lámou zápasy. Chyby začal dělat i nedávno vyhlášený nejlepší hráč světa Emil Johansson, nemluvě o Rasmusovi Enströmovi, který upadl do podprůměru.

Trápení tradiční superformace pak logicky odnesl i nevyzpytatelný snajpr Alexander Galante Carlström, který dal "jen" 24 gólů a poprvé po 10 letech nevyhrál korunu krále střelců.

Novým nejlepším střelcem SSL je Pelle Tarenius. Řeč je opět o levém křídle. Pohotový střelec z Mullsjö je rok od roku lepší a je až s podivem, že mu doposud unikala pozvánka do reprezentace. Právě Tarenius a Galante – tedy Mullsjö a Falun se setkají ve vzájemném souboji ve čtvrtfinále.

Nejlepší střelec SSL Pelle Tarenius. Per Wiklund

Celek z Nyhemshallen ale navzdory Tareniově formě, výjimečnému režisérovi Sebastinu Palmqvistovi a možná nejlepšímu power-forwardovi ligy Joelovi Ingessonovi bude outsiderem.

Letitým problémem Mullsjö je totiž ten fakt, že charismatický kouč Johan Kihlblom vždy dokáže sestavit z dostupného materiálu jen jednu konkurenceschopnou formaci. Ve druhé lajně se sice snaží letošní nováček Hampus Morelius, objevem sezony je další levé křídlo Tim Lindberg, ale na postup do semifinále to zřejmě bude málo.

Kdo se však netají velkými ambicemi, je Pixbo. Lišky se dokázaly vyrovnat s odchodem ikonického univerzála Martina Östholma a s partou teenagerů předvádí velmi ofenzivní a sebevědomý florbal. Podstatnou roli mají samozřejmě produktivní tahouni Oskar Weissbach a Felix Lanver, pro tým ale bylo podstatné, že se dokázal vyrovnat i se zraněním klíčového centra Linuse Nestorssona.

Oskar Weissbach je nebezpečný v každém zápase Per Wiklund

Hru dnes režíruje skoro až zázračný teenager Daniel Kalentun, který dostal od kouče Patrica Löfborga absolutní volnost a působí na hřišti jako libero. Díky jistému Jonu Hedlundovi v bráně může Pixbo letos opět ťukat na brány finále. Však už loni vyděsilo Falun, když dostalo semifinálovou sérii do sedmého zápasu.

Letos je tým o rok zkušenější a prognózy lékařů naznačují, že pokud by se Pixbo dostalo přes Linköping do semifinále, mohl by se vrátit do hry zmíněný i Linus Nestorsson, což by mohl být i trumf do posledních týdnů sezony.

Na podzim se nechal srdcař Martin Karlsson slyšet, že letos může Linköping porazit kohokoliv. Výsledky Crusaders jsou však někdy jako noc a den. "Bohatým bereme, ale rozdáváme chudým," připustil český zadák Josef Rýpar, který se stal v průběhu podruhé otcem. Jeho slova potvrzují dvě ztráty s velmi špatným Helsingborgem a naopak dvě vítězství nad Storvretou.

Defenzivu Linköpingu tvrdí český zadák Josef Rýpar Per Wiklund

V play off se už ale na základní část nehledí a v duelu s Pixbem by mohly být pro Linköping bonusem zkušenosti a dosti tvrdá obrana. Setkají se kluci s chlapama. Linköping sice není týmem, který by hrál nějaký tempo florbal, v nové sezoně ale rozpohyboval ofenzivu filipínský štírek Kim Varga, který se v posledních zápasech zabydlel ve formaci u centra Matěje Jendrišáka.

Trenér David Gillek se může spolehnout na kreativní beky Filipa Samuelssona a Oskara Hovlunda. Solidní formu má finský křídelník Kevin Söderling. Úspěch ale bude hodně záležet na tom, jak se bude dařit v bráně Leo Haggströmovi.

Černým koněm sezony je zcela jistě Växjö. Někteří z hráčů ještě pamatují finále v Globenu z roku 2017 (Persson, Ramirez, Hansson, Sankell, Andre Andersson) a vzhledem k tomu, že se po rozpačitém podzimu podařilo novému finskému trenérovi Jyrimu Korsmanovi relativně srovnat do latě mnohdy sebevědomé a egoistické hvězdy, mohou Vipers jít daleko i letos.

Andre Andersson by si rád znovu zahrál s Växjö finále Per Wiklund

Tým je nabitý osobnostmi na všech postech a solidní podpora přichází i od vycházejících hvězdiček. Letos vyrostl v oporu zadák Phillip Fox, který umí být při rozehrávce rozdílovým hráčem, téměř bez výkyvů skóruje od levého mantinelu forvard Samuel Folkesson Algman.

Bonusovým hráčem je pak Manuel Maurer, který může naskočit v jakékoliv formaci a kdykoliv bude platný. Švýcarskému hrotovému útočníkovi možná právě tato univerzálnost škodí. Navzdory vysoké produktivitě putuje sestavou a nemá stálé místo v některé z formací a občas nehraje ani přesilovku. Pokud se spekulovalo o tom, že Växjö bude mít po odchodu Santtu Strandberga do Falunu slabinu v bráně, tak zatím kritikům zavírá ústa Viktor Kastengren, který má třetí nejlepší čísla ze všech gólmanů SSL.

Pátá příčka po základní části pro tým z přístavního města vyznívá velmi lichotivě. Ne snad proto, že by Kalmarsund hrál špatně, v celé sezoně se ale potýkal se zraněními hráčů a kolo co kolo skládal sestavu všemi různými variantami. Jakýkoliv jiný tým by to možná položilo, v Kalmaru si ale dokázali poradit a naopak návraty hráčů většinou vyzněly jako bonus.

To je případ zkušeného forvarda Kima Nilssona, který odehrál jen 13 utkání a zřejmě to bude i případ univerzála Filipa Formana, který vynechal šest utkání na konci základní části. Jinak se ale klubu vydařily posily. Očekávání splnil Linus Malmström, dlouhán na levém křídle odehrál co do produktivity svou nejlepší sezonu kariéry, zdatně mu sekundoval i další pravák Viktor Wettergren.

Solidní porci bodů znovu nasbíral i věčný provokatér Kevin Haglund. Oporou zadních řad byl hlavně produktivní kapitán Anton Nilsson. Solidní čísla měl také gólman Carl Bending-Sörling.

Kalmarsund věří, že se do hry vrátí Filip Forman Per Wiklund

Kalmar půjde do souboje s Växjö z pozice outsidera, ta mu ale může svědčit. Není co ztratit. Před dvěma lety právě přes Växjö prošel do boje o titul po sedmizápasovém semifinále. Pro trenérskou dvojici Christian Guntsch - Martin Forman bude podstatné, jak kompletní tým v play off bude.

Posledním týmem v play off je pro mnohé překvapivě Jönköping. Na postup do čtvrtfinále se v bývalé baště čekalo dlouhých 18 let. Trenér Emil Stille byl odměněn za dlouhé sezony budování mladých hráčů do týmu a dnes JIK vypadá opravdu jako kompaktní celek. Mladé talenty dorostly, díky bratřím Joelovi a Hannesovi Nyströmovým je často vidět kreativní a sebevědomá hra. V každé formaci je na hrotu šikovný dlouhán před brankou - ať už Simon Hult, nebo Oscar Rohlin a v bráně chytil svou šanci za pačesy Emil Ödman.

Senzaci jménem Jönköping pomáhají góly Simona Hulta JIK

Sezona navíc vyšla střelci Melkerovi Hemmingbergovi, který se rozhodl, že opustí Falun a v Jönköpingu dostal dostatek prostoru ukázat, jaký v něm třímá potenciál. Však už všichni vědí, že v červenobílých barvách odehraje už je play off a pak zamíří do Linköpingu, který mu nabídl smlouvu od nové sezony.

JIK bude v souboji se Storvretou outsiderem, každopádně nedá svou kůži lacino, to už naznačil v posledním kole, kdy Orly z Uppsaly porazil 4:3. Florbal, který mladý celek předvádí, rozhodně baví. Postup do čtvrtfinále je letos obrovským úspěchem, v dalších letech však může jít Jönköping klidně i výš.

A ti ostatní?

Týmy od 9. do 14 místa rozhodně musí mluvit o nevydařené sezoně. Thorengruppen měl rozhodně ambice i potenciál postoupit do play off, ale v klíčových zápasech ztrácel body a střelecká forma opustila Axela Hjälma. Problémem byly také mizerné výkony gólmanů Thomase Crony a Joonase Kaltiainena. Ani jeden z nich legendu Erika Staala, který loni ukončil kariéru nenahradil.

Helsingborg nakonec zachraňoval veterán Linus Nordgren, který už dvakrát končil kariéru, ale i letos se nechal přemluvit, aby odehrál veledůležité zápasy. Během pěti utkání zaznamenal tento patriot 10 kanadských bodů (3+7) což znamenalo páté místo v týmové produktivitě.

Nováček z Nykvarnu měl jistě vyšší ambice, jenže na papíře silný tým složený ze zkušených harcovníků moc nefungoval. Magnus Jonsson či Kalle Ahlroth pamatují lepší sezony, zdraví odstavilo Jespera Lindströma i Valdemara Ahlrotha a nakonec se zranil i repre centr Hampus Ahrén. Záchrana přišla až díky vítězství v posledním kole na hřišti Hagundy.

Liam Äström byl v AIK jedinou jistotou Per Wiklund

Stockholmský AIK předvedl hlavně ve druhé polovině sezony bídu, kterou dokumentovaly odevzdané prohry 0:11 se Storvretou či 3:12 s Pixbem. Jediným, na koho se dalo spolehnout, byl Liam Äström. Svou roli marně hledal Andreas Stefansson. Stárnoucí tým měl štěstí, že Karlstad nezvládl poslední třetinu posledního kola v Kalmaru, jinak by se zase nad "Gnaget" zavřela voda. Přes léto bude dost práce, aby nová sezona dopadla lépe.

Snaživý nováček z Karlstadu začal sbírat body příliš pozdě, nakonec chyběl k záchraně jediný. Jinak ale Johan Palmqvist a Anton Vestlund ukázali, že stále mají výkonnost hodnou SSL. Naopak poslední Hagunda šla o patro níž zaslouženě. Nepomohl ani návrat srdcaře Markuse Akerfeldta, který po loňské sezoně ohlásil konec kariéry. Zisk pouhých devíti bodů signalizuje, jak daleko měl uppsalský celek k záchraně.

Play off švédské florbalové SSL začíná ve čtvrtek a každý hrací den přinese Nova Sport 1 nebo 2 jeden zápas.

Přehled vysílání:

Čtvrtek, 21.3. | Falun vs. Mullsjö (Záznam - Nova Sport 1, 21:55)

Pátek, 22.3. | Storvreta vs. Jönköping (LIVE - Nova Sport 1, 18:25)

Sobota, 23.3. | Kalmarsund vs. Växjö (Záznam - Nova Sport 2, 20:35)

Neděle, 24.3. | Linköping vs. Pixbo (LIVE - Nova Sport 2, 12:55)

Pondělí, 25.3. | Växjö vs Kalmarsund (LIVE - Nova Sport 1, 18:25)

Úterý, 26.3. | Pixbo vs Linköping (LIVE - Nova Sport 1, 18:25)

Čtvrtek, 28.3. | Mullsjö vs Falun (LIVE - Nova Sport 1, 18:55)

Pátek, 29.3. | Jönköping vs Storvreta (LIVE - Nova Sport 2, 15:55)

Sobota, 30.3. | Växjö vs Kalmarsund (Záznam - Nova Sport 2, 20:45)

Neděle, 31.3. | Pixbo vs Linköping (Záznam - Nova Sport 2, 19:00)