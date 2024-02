Florbalový týden: Langer kapitánem reprezentace, Jendrišák rekordmanem a slovinské parkety

Čeští florbalisté si v kvalifikaci suverénně zajistili účast na prosincovém mistrovství světa. Po třech jednoznačných vítězstvích v základní skupině pak zvládli i dodatečné utkání se Slovenskem. Radost udělalo i vítězství juniorských výběrů, které získaly skalpy severských zemí.

Mužský výběr pod vedením Jaroslava Berky si nejprve snadno poradil s Maďarskem (16:1) a Rakouskem (20:2) a na závěr základní skupiny rozstříleli i domácí Poláky 15:0, přičemž gólman Lukáš Bauer, který na turnaj nakonec odcestoval jako náhradník za zraněného Lukáše Kříže, si připsal svou první nulu v reprezentaci.

Pro Čechy byla sice kvalifikační skupina formalitou, také ale došlo na premiéru pro Filipa Langera, který ve svých 22 letech vedl národní tým jako kapitán. "Směrem k šampionátu už to teď bude hlavně o detailech. Přece jen tenhle tým už je dlouho pospolu," tuší hráč švédské Storvrety, který už v reprezentaci nasbíral 96 kanadských bodů a pronikl do nejlepší desítky historického bodování národního týmu.

Federální derby

Na závěr kvalifikačního turnaje pak Češi vrátili Slovensku nečekanou prohru (4:5) z předchozí kvalifikace a federální derby ovládli jasně 10:1. A to přitom bez zásahu realizačního týmu. "Ten poslední zápas jsme si v podstatě odřídili sami a trenéři do něj nezasahovali. Jen jsme dostali podklady, se kterými jsme následně pracovali. A to se nakonec povedlo," prozradil Langer prvek, který kouč Jaroslav Berka zařadil jako zpestření.

Češi během víkendu nastříleli 61 gólů, v průměru víc než 15 na zápas. Pomohl jim k tomu i návrat času 3x20 minut do zápasů kvalifikace oproti minulému modelu 3x15. "Myslím, že jsme to zvládli skvěle. Výsledky byly hodně jednoznačné, ale celkově jsme hráli velmi aktivně. Prezentovali jsme se hrou, jakou jsme chtěli.. Nastavili jsme si hodně vysoké tempo hry a i poslední zápas jsme si pohlídali hned od první třetiny,“ hodnotil kvalifikační boje Langer.

Premiéru v reprezentaci prožil vítkovický Martin Gattnar, po čtyřech letech oblékli dres národního týmu Filip Zakonov a Milan Meliš.

Jendrišákovy rekordy

V průběhu víkendu se stal novým rekordmanem české reprezentace Matěj Jendrišák. Havířovský rodák překonal jak počet kanadských bodů, tak i nahrávek a díky hattricku z posledního duelu proti Slovensku nakonec i maximum národního týmu v počtu branek.

Jendrišák, který už desátou sezonu působí ve švédské SSL v barvách Linköpingu, přitom nějaký čas na akce národního týmu nejezdil kvůli sporům s finským trenérem Petrim Kettunenem. Poté, co reprezentaci převzal Jaroslav Berka, už ale zase dává góly. Svůj účet v reprezentaci navýšil na 74 tref, doposud se dělil o prvenství se 71 přesnými zásahy s Radimem Cepkem.

Slovinsko poprvé v elitě

Největším překvapením kvalifikačních bojů bylo vystoupení reprezentace Slovinska, které využilo domácího prostředí a i díky těsnému vítězství nad Dánskem (3:2) si zajistilo postup na závěrečný turnaj do Malmö. Mezi elitou budou premiérově v historii.

Jednou z hlavních opor týmu byl Robi Košir z pražské Sparty, který v kvalifikačních bojích dal dva góly a na čtyři další přihrál, na střídačce stál v roli asistenta trenéra další bývalý sparťan Luka Časar. Ve městě Škofja Loka se hrálo na parketách a před plným hledištěm. Slovinci se na závěrečný turnaj vracejí po dlouhých 16 letech, naposledy hráli v roce 2008 v Praze pod vedením českého trenéra Tomáše Janečka. Tehdy však byli součásti slabší divize B.

Old school. Ve Slovinsku se hrála kvalifikace na parketách místo obvyklého tarkettu. Flickr IFF

Juniorská vizitka

Dařilo se také juniorkám, které uspěly na kvalitně obsazeném turnaji Polish Cup. Výběr trenéra Tomáše Martiníka dokázal po skalpech domácího Polska a vítězství s nulou nad Norskem uhrát remízu s Finskem a díky výrazně lepšímu skóre postoupit do nedělního finále.

V něm se Češky porazily Švédsko přesvědčivě 8:5. Za vítězstvím vykročily už v první třetině, kterou vyhrály 5:1 a vedení dokázaly udržet až do samotného závěru. Pro juniorky byl turnaj jedním z posledních testů před květnovým šampionátem v Lahti. "Myslím si, že tenhle turnaj byla perfektní generálka na mistrovství světa," těšilo kapitánku výběru Terezu Hlaviznovou, která nastupuje v extralize v barvách Olomouce.

V akci se představili také junioři, kteří vyrazili do Švýcarska. Tam nejprve porazili po solidním výkonu stejně starý domácí výběr 8:4. Následně však prohráli se starším švýcarským celkem, který byl složen především z vyspělejších hráčů ročníku 2005. Na závěr turnaje ale nasypali 12 branek Finsku. K triumfu 12:6 vykročili už v první části, kterou ovládli 5:2.

Na co se těšit

Ve čtvrtek dopoledne (10:00) se v Pardubicích bude hrát derby Sokolů proti pražským Vinohradům, které domácí tým organizuje v hokejové Enteria aréně a zve na něj školáky. V sobotu (16:00) se ve švédské SSL chystá stále lepší Kalmarsund na hřiště Falunu.

A nakonec úterní finále Českého poháru, jež se tentokrát hraje v Českých Budějovicích. Od 17:00 se střetnou ženy Ostravy a Vítkovic, ve 20:00 začne mužský souboj Tatranu s Chodovem.