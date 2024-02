Další vysoká výhra, florbalisté rozdrtili v kvalifikaci na MS Polsko jasně 15:0

Čeští florbalisté porazili v Lochówě v kvalifikaci na prosincové mistrovství světa v Malmö už s jistotou postupu domácí Polsko vysoko 15:0 a jako jasný favorit ovládli bez ztráty bodu skupinu D. V neděli od 18 hodin je čeká duel o první místo v druhé evropské skupině se Slovenskem, který vyhrálo skupinu C.

Češi porazili Polsko i v sedmém vzájemné utkání a tentokrát vůbec nejvyšším rozdílem. Pěti body za hattrick a dvě asistence se na kanonádě podílel Filip Langer. Gól a tři přihrávky si připsal Matěj Havlas. Gólman Lukáš Bauer, který má na kontě v národním týmu 78 utkání, vychytal premiérové čisté konto.

"Museli jsme se připravit na to, že v hale bude plno a fanoušci poženou Poláky, kteří budou hodně namotivovaní. Řekli jsme si, že hlavně musíme chytit začátek, nedovolit soupeři skórovat a pustit ho tak do hry. To se nám povedlo a zbytek zápasu už jsme si pohlídali," řekl útočník Martin Gattnar webu Českého florbalu.

Už v 7. minutě vedli svěřenci trenéra Jaroslav Berky 4:0 a do konce druhé třetiny dovršili "desítku". Ve třetí části přidali své druhé trefy v utkání Milan Meliš s Filipem Zakonovem. V 52. minutě dovršil hattrick Langer. Bauer uhájil čisté konto i při vyloučení Jiřího Besty.

Duel navštívilo 682 diváků. "Je to super. Nezažíváme běžně, že by na naše zápasy v superlize, vyjma play off, chodily plné haly. Je vždycky fajn si zahrát před takovouto kulisou, i když fandila soupeři," podotkl Gattnar, který měl už v 18. minutě na kontě dvě trefy a mohl pomýšlet na premiérový hattrick v národním týmu.

"Napadlo mě to, ale snažil jsem se na to nesoustředit. Dát hattrick ve třetím zápase za reprezentaci by bylo krásné, ale věřím, že přijde v nějaké důležitější chvíli. Myslím si, že mé výkony mohou být ještě o něco lepší. Dal jsem ale gól v každém zápase, s tím panuje spokojenost. Chci nechat na hřišti všechno a porvat se o stabilní místo v kádru," dodal Gattnar.