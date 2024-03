Florbalový týden: Chodov poslal Spartu ze hry a nezastavila ho ani časomíra, Beneš má rekord

Florbalová Livesport Superliga zná tři ze čtyř semifinalistů a pro šest týmů už sezona skončila. V play off nadchnul zejména Chodov, který pro sebe získal na papíře vyrovnané pražské derby se Spartou jednoznačně v pěti zápasech. Série také nabídla jeden velmi kontroverzní moment, po kterém se zkoumalo, zda gól padl před limitem a nechybovali časoměřiči. Střešovický Marek Beneš je pak novým rekordmanem play off.

Plány Sparty zahrát si znovu aspoň semifinále se odkládají na další rok. Pražané v sérii s Chodovem propadli, získali jen jediný zápas, a to navíc díky velmi spornému verdiktu rozhodčích. Za minulé dvě sezony vyhrál ambiciózní tým z Podvinného mlýnu v play off jen jediné utkání. Svým výkonem se o to však letos zasloužil především Chodov, který zejména díky velezkušené a fantasticky hrající formaci Ondrušek, Komárek, Marek Vávra diktoval průběh série víc než přesvědčivě.

Borci z pražského Jižního Města přehráli Spartu ve dvou úvodních zápasech 8:4 a 4:2, a když třetí utkání otočili v závěru ve svůj prospěch pěti po sobě jdoucími brankami na 9:6, vypracovali si mečbol. "Myslím, že jsme první dva zápasy hráli, jako by to byla základní část, to prostě v play off nejde," přiznal špatné nastavení týmu Sparty její střelec Robert Košir.

Tom Ondrušek (25), Jiří Curney a asistent trenéra Sparty Miroslav Šnajdr Vladimír Hodač / Sparta Florbal

To už byl mimo hru smolař Jiří Curney, který utrpěl na konci druhého zápasu v souboji s Tomem Ondruškem nepříjemné zranění v obličeji. Zatímco loni chyběl kvůli vážné nemoci celé play off, letos stihl odehrát jen dva zápasy a zbytek sledoval jen ze střídačky.

Když čas stojí...

Sparta aspoň na chvíli odvrátila ve čtvrtém utkání blamáž euforickým závěrem zápasu, v němž vyrovanala na 7:7 v čase 59:59. Branka Lukáše Ujhelyiho však padla 4,2 sekundy po rozehrávce (čas 59:57). Předcházel jí totiž moment, kdy neběžela časomíra. Pochybení vzniklo u rozhodčích, kteří časoměřičům dali možnost, aby vzhledem k opakovanému rozehrání spustili odpočítávání později, místo aby vrátili o vteřinu čas.

Sestřih 4. čtvrtfinále Sparta – Chodov 8:7sn ceskyflorbal.tv

Sparťanská trefa tak přinesla spoustu emocí a svůj komentář musela vydat i Komise rozhodčích a delegátů. "Vzniklá situace nás samozřejmě mrzí, protože hází stín na regulérnost tohoto utkání. Chápeme problém s nepřehledností na konci základní hrací doby. Bohužel došlo k chybnému vyhodnocení, kdy by bylo správné ze strany rozhodčích trvat na vrácení času na časomíře místo pouhého pozdržení časoměřičem," napsal předseda komise Petr Galasovský.

Sparta nakonec čtvrtý duel vyhrála nad chvíli zdecimovaným soupeřem 8:7 po nájezdech, postup si ale Chodov vzít nenechal a hned vzápětí doma získal rozhodující bod po výhře 5:3. "Co bylo, bylo. My jsme museli jít do zápasu s čistou hlavou. I když se to pro nás nevyvíjelo dobře, konec jsme zvládli a jsem rád hlavně za kluky," glosoval postup trenér Chodova David Podhráský.

Sedm ran do Lípy

Čtvrtfinálové boje přinesly jeden nový rekord. Marek Beneš ze střešovického Tatranu se stal vůbec prvním hráčem v historii, který v jednom utkání play off nastřílel sedm gólů. Povedlo se mu to v České Lípě ve třetím utkání série, které Tatran vyhrál 13:6. Lípu by tak porazil svými góly sám... "Nějak jsem nad tím nepřemýšlel, že bych chtěl nebo mohl pokořit rekord, ale párkrát jsem se objevil volný na středu nebo jsem si sám vzal míček a dal jsem gól. Je to určitě zajímavé, ale hned v dalším utkání jsem nebyl schopný ani trefit branku, takže to byl celkem hezký kontrast," glosoval svůj počin.

Sestřih 3. čtvrtfinále Česká Lípa – Tatran 6:13 a sedm gólů Marka Beneše (35) ceskyflorbal.tv

Beneš k sedmi trefám přidal dvě nahrávky a s devíti kanadskými body se přiblížil i rekordu v celkovém zisku v jednom zápase vyřazovacích bojů, který drží Miloš Tyl ze série mezi Vítkovicemi a Chodovem z roku 2017 (6+4).

Vary zachráněny, potlesk pro Lípu

Právě Tyl se objevil na scéně i letos, i když v trochu jiné roli. Už pravidelně s koncem sezony se havířovský odchovanec připojuje k týmu Karlových Varů v postupových či záchranářských bojích. A i tentokrát tato mise skončila úspěšně. Během pěti zápasů play down dal tři góly, na čtyři další nahrál a po stálici Michalu Klápovi byl druhým nejproduktivnějším hráčem týmu v bojích o záchranu.

Západočeši udělali s play down rychlý proces a v pěti zápasech vyřídili pražské Butchis. Nutno ale říci, že Karlovy Vary letos odehrály sezonu velmi solidně. Dokázaly velmi dobře doplnit tým a v základní části získaly 18 bodů oproti pouhým pěti v minulém ročníku. "Sedm let ve Karlových Varů, superliga pro další sezonu obhájena! Teď si dojdu opravit nějaké součástky a hned budu zpět," poslal vzkaz kapitán Michal Klápa a naznačil, že rozhodně končit nehodlá.

Sestřih 5. play-down Karlovy Vary – Butchis 6:3 ceskyflorbal.tv

Potlesk za své výkony si zaslouží i Česká Lípa, jež odehrála nejlepší sezonu své historie, a i když ve čtvrtfinále nestačila na suverénní Tatran, mistra dokázala trápit. Podobně se představil i Liberec, jenž sice padl s favorizovanou Mladou Boleslaví ve čtyřech zápasech, mladý tým vedený Petrem Kološem však ve dvou utkáních prohrál o jediný gól.

Kotilainen řídí senzaci

V Evropě je senzací tažení Thurgau ve švýcarské NLA. Celek, který teprve v roce 2022 poprvé postoupil mezi elitu a letos hraje své první play off, dokázal vyřídit favorizovaný Rychenberg. Žlutočerní sice vyhráli základní část, jenže si vybrali do čtvrtfinále odhodlaného rivala, za kterým jezdí početná skupina fanoušků ve fialových barvách.

Thurgau táhne sezonou mnohými odepisovaný Peter Kotilainen. Svérázné superstar ovšem nové angažmá sedlo a společně s dalšími třemi finskými spoluhráči už dostali svůj nový tým mezi čtveřici nejlepších.

Na co se těšit

V české Livesport Superlize se čeká na posledního semifinalistu, duel Bohemians a Vítkovic, který se hraje na čtyři vítězné zápasy, se rozhodne ve čtvrtek, případně v sobotu.

Play off začíná ve Švédsku a hned tři čtvrtfinálové dvojice mají české zastoupení. Nova Sport bude vysílat jeden zápas každý hrací den. Začíná už ve čtvrtek duelem Falun – Mullsjö, v pátek v 18:30 pak nastoupí Storvreta s Ondřejem Němečkem v sestavě proti Jönköpingu.

O víkendu se rozběhnou také semifinálové boje v ženské ČEZ extralize. Budou se hrát dvě derby. Jeden účastník Superfinále vzejde ze souboje Vítkovic a FBC Ostrava, o druhou místenku se poperou Chodov a Tatran.