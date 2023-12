Florbalový týden: Tatran do evropského finále, reprezentace na Dánky i silvestrovský gól

Po víc než 12 letech se český mužský tým znovu probojoval do finále Poháru mistrů. Střešovický Tatran udolal v domácí odvetě švýcarský Wiler Ersigen 4:3 v prodloužení a v lednu ho čeká souboj se švédským Falunem. Mezitím Mladá Boleslav utrpěla další senzační prohru a ženská reprezentace na mistrovství světa v Singapuru vyhlíží čtvrtfinále s Dánkami.

Tatran si přivezl z prvního semifinálového utkání Champions Cupu ze Švýcarska nadějný výsledek 3:3 a doma ani jednou nepustil svého soupeře do vedení. Jenže i tak se český mistr až do posledních sekund musel bát o postup. Hráči Wileru, kteří v první třetině doslova šlapali vodu, dokázali stáhnout dvougólovou ztrátu a zareagovali i na další odskočení Střešovic. Nakonec v poslední třetině dvakrát za stavu 3:3 zazvonili na tyče branky, kterou střežil gólman Tomáš Jurco.

Nakonec muselo rozhodnout prodloužení. V jeho 85. vteřině se Tatran poprvé dostal po presinku soupeře k míčku a připravil pozici pro zadáka Milana Meliše. Ten pak dalekonosnou střelou propálil vše, co stálo v cestě. "Švýcaři nás ve druhé třetině uběhali, museli jsme si něco říct a něco změnit. V prodloužení je to pak vždycky i o štěstí a teď bylo o jedné střele. Byl to náš sen zahrát si finále a zahrát si ho proti Švédům," popsal postupové momenty střelec rozhodujícího gólu.

Sestřih zápasu: Tatran – Wiler 4:3p ceskyflorbal.cz

Tatran porazil tým Wileru po dlouhých 12 letech, znovu to bylo v semifinále Poháru mistrů a znovu v prodloužení. Bitva v roce 2011 skončila výsledkem 6:5 a rozsekl ji polovlastní gól švédského matadora Henrika Quista. Finále nejprestižnější evropské florbalové soutěže hrály české mužské týmy v historii jen dvakrát. V roce 2010 podlehly Vítkovice 3:6 Storvretě a o rok později Tatran prohrál s SSV Helsinky 3:4.

Bude finále v Praze?

Tématem dalších dnů se tak pro střešovický klub stává finálová bitva s Falunem. Ta se bude hrát v lednu na jeden vítězný zápas a stále není rozhodnuto, kde se uskuteční. Finalisté budou předkládat svou nabídku mezinárodní federaci IFF a ta následně rozhodne o dějišti.

Favoritem na pořádání akce je právě Falun, který disponuje domácí arénou pro víc než 2500 diváků. Tatran může v tomto ohledu konkurovat pouze v případě, kdyby se pokusil akci uspořádat v prostředí O2 universum. Jiná aréna s podobnými parametry totiž v české metropoli nestojí. Švédům může hrát do karet také fakt, že finálovou dvojici ženského Champions Cupu tvoří týmy Pixba a Thorengruppenu a jednou z variant je, že se boje o obě trofeje uskuteční na jednom místě.

Snová premiéra pro 16letý talent

České florbalistky po 18 letech zavítaly do vzdáleného Singapuru a na mistrovství světa zatím hrají podle papírových předpokladů. S přehledem zvládly zápasy s Polskem (9:3) i Slovenskem (9:1) a v souboji s obhájkyněmi titulu ze Švédska prohrály 1:6.

Sestřih zápasu: Česko – Švédsko 1:6 ceskyflorbal.tv

Jediný český gól vstřelila Seveřankám Karolína Klubalová, teprve 16letá hráčka Liberce, pro kterou byla nominace na světový šampionát velkým překvapením. "Řeknu to jednoduše. Je to splněný sen a je opravdu neskutečný pocit prožívat to celé, co se kolem mě děje. Ženská reprezentace je pro mě velký skok. Je parádní pocit tu být a hrát s nejlepšími florbalistkami z Česka," svěřila se forvardka, kterou trenér Lukáš Procházka nasadil do elitní formace vedle stálice Elišky Krupnové.

Liberecká senzace

Další nečekanou ztrátu utrpěli florbalisté Mladé Boleslavi, tentokrát nechali všechny body na hřišti Liberce. Tradiční derby bývalo dlouhá léta jasnou záležitostí a i tentokrát byli favority Středočeši, vždyť první zápas sezony vyhráli v září jasně 15:3. Tým zpod Ještědu, vedený bývalým boleslavským hráčem Petrem Kološem, se však na odvetu mimořádně připravil a trestal chyby hostujícího týmu smrtícími kontry.

Sestřih zápasu: Liberec – Mladá Boleslav 9:8 ceskyflorbal.cz

Klíčovou pasáží zápasu byla druhá třetina, ve které Liberec skóroval hned čtyřikrát a na začátku posledního dějství odskočil díky brance kapitána Vojtěch Wienera dokonce na 8:3. Wiener nakonec v utkání skóroval celkem pětkrát!

Mladá Boleslav pak sice zkoušela ztrátu dotáhnout, tři góly dala v power-play, ale domácí už vítězství 9:8 udrželi a poprvé od roku 2006 obrali svého rivala o všechny tři body. Liberec pak v týdnu zvládl i další derby s Českou Lípou a zdatně si hlídá pozici v elitní šestce tabulky.

Otrokovická pikanterie

Ještě loni superligový tým z Otrokovic prochází ve druhé nejvyšší soutěži velkou krizí. Na začátku sezony Panteři dominovali, v průběhu listopadu však napočítali pět proher v řadě a spadli na čtvrtou příčku. Smolně pro ně skončil i domácí zápas s Hradcem Králové, který se rozhodoval až v dodatečných samostatných nájezdech.

Sestřih: Otrokovice – Hradec Králové 4:5p ceskyflorbal.tv

V klíčovém momentu domácí brankář Adam Kohút sice zlikvidoval pokus Matyáše Velce, jenže když se vypravil slavit za spoluhráči, rotace nasměrovala balónek do jeho branky. Velmi kuriozní gól (k vidění v čase videa 1:35) se pak dostal i do hlavních televizních zpráv. Ke smůle otrokovického brankáře následně selhal i jeho spoluhráč František Vykopal, a tak si dva body odvezl domů Hradec.

Ve druhé nejvyšší soutěži se pomalu formuje silná skupina týmů, která má ambice postoupit do Livesport Superligy. V čele tabulky je někdejší tradiční účastník elitní ligy Bulldogs Brno, následovaný Ústím nad Labem a Kladnem.

Na co se těšit

Pro český ženský národní tým nastanou nejdůležitější dny mistrovství světa na konci týdne. V pátek se ve čtvrtfinále střetne s týmem Dánska (10:00), a pokud nedojde k žádnému překvapení, měly by v sobotu Češky nastoupit v semifinále proti Finsku (10:00).

Švédskou SSL ozdobí nedělní utkání Linköpingu se Storvretou, ve kterém se představí trio českých hráčů. Na straně domácích Crusaders to budou Matěj Jendrišák a Josef Rýpar, v dresu hostů nastoupí jen Filip Langer, neboť zadák Ondřej Němeček je zraněný. Zápas od 16:45 vysílá Nova Sport 1. V české nejvyšší soutěži mužů se v neděli chystá střet Vítkovic a Sparty, souboj lídra soutěže s šestým celkem tabulky začne v 18 hodin.