Lipsko proti oblíbenému soupeři klopýtlo, body překvapivě ztratil také Dortmund s Mohučí

Brémy remizovaly v zápase 16. kola Bundesligy s Lipskem 1:1. Úvodní půli poznamenala řada neproměněných šancí, a tak se prvním úspěšným střelcem stal až krátce po změně stran třetí nejlepší kanonýr celé soutěže Lois Openda (23). O vyrovnání se postaral v 75. minutě Justin Njinmah (23). Zápas se stejným výsledkem odehrál také Dortmund, který překvapivě remizoval s Mohučí. Také třetí úterní zápas neměl vítěze, Hoffenheim remizoval s Darmstadtem 3:3.

Už po necelé minutě hry se na Weserstadionu rozezvučela branková kunstrukce, kterou po pohotové ráně orazítkoval hostující obránce Castello Lukeba. Další velká gólová příležitost byla k vidění po půlhodině, když Openda vybídl ke skórování Yussufa Poulsena, ten ale míč těsně minul. Následně se do několika šancí dostali i domácí, hlavičku Rafaela Borrého však na brankové čáře zastavil jeden z hráčů Lipska a Jens Stage z velké blízkosti trestuhodně přestřelil.

Neefektivitu Brém tak krátce před odchodem do šaten potrestal Poulsen, jenž uklidil šťastně odražený balon od levé tyče do prázdné sítě. Gólovou radost mu však krátce nato překazil rozhodčí, který po zásahu VAR branku z důvodu těsného ofsajdu odvolal.

Fotbalisté Lipska se otevření skóre ale přece jen dočkali pár minut po změně stran. Velký důraz předvedl při zaváhání domácí defenzivy Openda, jenž nadvakrát dostal míč za záda Michaela Zetterera. Belgický útočník byl blízko druhé trefě po hodině hry, v samostatném úniku jej ale Zetterer tentokrát vychytal.

To muselo tým z východu Německa mrzet dvojnásob v 75. minutě, kdy bylo po parádní střele Njinmaha zpoza šestnáctky vyrovnáno. V závěru zápasu se oba celky snažily překlopit misky vah na svou stranu, další přesný zásah už ale k vidění nebyl.

Velkou šanci si na konci úvodní desetiminutovky vytvořil Jamie Byone-Gittens, který napálil břevno. Krátce nato musel Daniel Batz vytěsnit tečovanou ránu Marcela Sabitzera. O další dvě minuty později vytasil gólman The 05ers parádní zákrok proti přízemní ráně Donyella Malena z ostrého úhlu. Nakonec se tak černožlutí dočkali až krátce před půlhodinou hry, kdy se k exekuci přímého kopu z levé strany hřiště postavil Brandt, jenž fantastickou ranou přes zeď poprvé rozvlnil síť.

Záhy se o druhý zásah pokusil Sabitzer, nastřelil ale další břevno. Po chvíli zakončoval přečíslení Niclas Füllkrug, avšak pálil přímo do dobře postaveného Batze. Pak tempo domácích opadlo a ihned za to byli potrestáni. Ve 43. minutě se totiž mezi obránci dokázal nejvýše do vzduchu vysoukat Van den Berg a hlavičkou srovnal.

Gól do šatny evidentně pomohl morálce hostů. Ti po návratu na hřiště hýřili aktivitou a vytvořili si značnou střeleckou převahu, jejich pokusy však nebyly pro Gregora Kobela příliš nebezpečné. Dortmund ve druhém poločase poprvé vystřelil v 55. minutě, kdy Malen pálil do rukavic brankáře.

Smolařem utkání se nakonec stal Giovanni Reyna, který si na začátku nastaveného času po přímém kopu nepohlídal ofsajdovou linii a jeho přesná hlavička nemohla být uznána. V závěru pak svůj tým podržel proti střele Malena gólman Batz.

Hned ve třetí minutě předvedl pohotovou střelu Kadeřábek, který po svém nedávném zranění znovu patří do základní sestavy Hoffenheimu. Jeho pokus byl rychle zneškodněn na rohový kop. Útočné řádění modrobílých vyústilo ve 14. minutě, když si Bebou došel pro jasný faul v pokutovém území. Následnou penaltu s ledovým klidem proměnil nejlepší střelec domácích Andrej Kramarič.

Ve 23. minutě se ovšem ozval Luca Pfeiffer, který odpověděl díky skvělé teči vně pokutového území a hned z první šance hostů v zápase tak trefil svůj první gól v Bundeslize. O pět minut později se však znovu ozval Bebou, jenž na půlící čáře dostal přesnou nahrávku a sprintem utekl všem pronásledovatelům a následně i brankáři, až zakončil do zcela prázdné branky.

Odpovědi se hostující fanoušci dočkali v 57. minutě poté, co Pfeiffer poslal přesnou přihrávku Skarkemu, který si příliš nelámal hlavu a dělovkou do pravého dolního rohu vyrovnal na 2:2. Úchvatně hrající Bebou si ale nechtěl dělit body, což znovu ukázal v 66. minutě, když se uvolnil v pokutovém území a svou druhou brankou v utkání vrátil vedení na stranu modrobílých.

Místo pojistky, kterou mohl přidat 10 minut před koncem John Anthony Brooks, se naopak hosté dočkali znovu vyrovnání, když se Skarke v 86. minutě prosadil stejně jako necelou půlhodinu zpět – rychlou střelou do pravého dolního rohu a srovnal na konečných 3:3.

