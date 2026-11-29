Základní jedenáctka Slavie měla do ideálu daleko, přesto se čekalo, že sešívaní seberou po 90 minutách tři body. Nakonec na výhru došlo, nerodila se však snadno. "Bylo to o mentalitě, dostat ze sebe to, co můžeme. A to se také stalo. Nevyhráli jsme kvalitou, ale týmovostí," uznal Trpišovský.
Dobře si uvědomoval, jak početná je marodka jeho týmu. "Kluci jsou zničení, jdou přes hranu. Druhá půle, to byla čistá vůle, sáhnout si i pod rezervu sil, kterou máme," konstatoval po závěrečném hvizdu.
Svému týmu v první půli vyčítal špatný pohyb. "Nešly nám nohy, všude jsme byli o krok pozdě. Baník dobře dostupoval, měli jsme tam i špatná rozhodnutí," přiznal kouč mistra.
I když původně kvůli stavu mužstva nechtěl, nakonec v poločase zvýšil hlas. "Byla to pro mě až poslední varianta, ale něco jsme si důrazně řekli. Byla to pro nás Champions League s Baníkem," dodal a přiznal, že tři body mají v současném rozpoložení pro jeho tým speciální cenu.
Ocenil, že se hráči vyždímali ze všech sil, i když se nedařilo podle představ. Pomohly i změny v sestavě. "Vsadili jsme na větší kreativitu a potrestalo nás to. Změny musely přijít," zakončil Trpišovský své hodnocení.