Slavia minulý týden vyhrála v Olomouci a po polovině základní části soutěže jako jediná nepoznala přemožitele (11-4-0), díky čemuž měla na začátku 16. kola v čele tabulky osmibodový náskok na Liberec. Svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského však následně v Lize mistrů nejtěsnějším poměrem podlehli Villarrealu, čímž stanovili nechtěný rekord 24 utkání bez vítězství v milionářské soutěži. Sešívaní si tři ze čtyř ligových remíz připsali doma, přesto tam získali druhý nejvyšší počet bodů (18).
Baník nezvládl duel s Teplicemi a z předchozích devíti zápasů v lize pouze jednou vyhrál (1-2-6), což má za následek propad na třetí místo od konce s jednobodovým náskokem na předposlední Slovácko. Ostrava od konce srpna zaznamenala tři soutěžní výhry a všechny na hřištích soupeřů. Slezané do Edenu přijedou s vědomím, že Slavii podlehli už 11krát za sebou a z toho jen ve dvou utkáních dali gól. Aktuálně proti ní neskórovali už 691 minut.
Pražané neprohráli předešlých 21 vzájemných ligových utkání a v 17 z nich Baník porazili. Ostravě se na slávistické půdě dlouhodobě nedaří – od července 2013 tam nebodovala (0-0-13).
Teprve devatenáctiletý slávistický debutant Mubarak Suleiman se dere do čela pořadí ligových asistentů. Na gól přihrál už ve třech zápasech po sobě a nyní se může stát prvním hráčem klubu, jemuž by se to povedlo čtyřikrát v řadě od doby, kdy to statistikové začali sledovat (2020/21).