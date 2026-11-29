Domácí do zápasu vstupovali z posledního místa tabulky Serie A, ale začali dobře a už v osmé minutě měli důvod k oslavě. Po pohledné akci předvedl Nicolo Zaniolo brilantní práci nohou a posunul míč na Sandiho Lovriče, jehož prudká střela se po teči Radu Dragusina odrazila od břevna do sítě.
Mateo Pellegrino po přímém kopu Franca Mastantuona hlavičkoval pouze do rukavic Maduky Okoyeho, a i když se Fiorentina snažila o odpověď, do vyložených šancí se dostávala jen ztěžka. Pellegrino to zkusil z dálky, ale jeho pokus těsně minul bránu.
Bianconeri následně usilovali o navýšení náskoku a v hlavní roli byl opět Zaniolo, který po zasekávačce mířil vedle, zatímco jedovatou ránu Jurgena Ekkelenkampa zneškodnil David De Gea. Hostující brankář musel vytáhnout další zákrok proti další Zaniolově střele, po níž Lovričova dorážka letěla mimo.
Udinese bylo blízko dalšímu gólu těsně před pauzou, kdy po centru Jespera Karlstroma hlavičkoval James Abankwah do tyče a následně sám hlavičkoval, ale De Gea míč vytěsnil nad břevno. Španělský gólman se sice blýskl zákrokem, pro Fiorentinu to však byla rána, protože se při něm zranil a musel střídat.
Oliver Christensen nastoupil do druhé půle spolu s dalšími dvěma střídajícími hráči Fiorentiny, ale domácí zápas kontrolovali a podnikali výpady dopředu. Fiorentina nakonec začala projevovat větší snahu, ovšem ránu Franca Mastantuona zblokoval Oumar Solet a dorážka Chera Ndoura letěla mimo.
Bianconeri už věřili, že přidali druhý gól poté, co se Soletova rána odrazila od tyče do Christensena a následně do sítě, ale po kontrole VAR nebyl uznán kvůli ofsajdu. Hosté v závěru více hrozili, ale Okoye vyrazil střelu Pedra Goncalvese z dálky na tyč a Udinese tak uhájilo své druhé vítězství v sezoně Serie A, na které čekalo 11 zápasů.