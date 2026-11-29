Vdechnout Spartě nový život
Nový trenér přišel k mužstvu, které potřebuje především znovu získat sebevědomí, energii a víru ve vlastní schopnosti. Deila proto musí začít nejen s taktickými prvky, ale také zapracovat na atmosféře v kabině. Sám zdůraznil, že si chce s hráči vybudovat upřímný vztah a vytvořit prostředí, ve kterém se budou cítit jako součást jednoho celku.
"Mým úkolem je každý den měnit negativní energii v pozitivní," prohlásil norský kouč. Jeho představa stojí na třech základních pilířích: pocitu bezpečí, důvěře a radosti z fotbalu. Hráči mají přesně vědět, co se od nich očekává, zároveň ale musí cítit, že jsou součástí něčeho většího.
V krátkodobém horizontu bude důležité především dostat do hráčů sebevědomí a odolnost. Jinak hrozí, že se budou laciné ztráty opakovat.
Rozhýbat ofenzivu a zlepšit spolupráci na krajích
Jednu z oblastí, na které chce pracovat, Deila pojmenoval už při rozboru zápasů Sparty. V útočné fázi mu chybí především lepší spolupráce na krajích hřiště a větší aktivita hráčů bez míče.
"Potřebujeme lepší vazby na stranách. Krajní obránci musí chodit výše, křídelníci častěji útočit do volných prostorů a střední záložníci se k nim musí přidávat," popsal svou představu.
Důležitou roli mají hrát tzv. "trojúhelníky" mezi krajním obráncem, křídelníkem a středním záložníkem. Díky jejich spolupráci chce Deila vytvářet přečíslení, otevírat obranu soupeře a dostávat se do nebezpečnějších prostorů. Nejde přitom pouze o postup po jedné straně. Nový trenér zdůrazňuje také rychlé přenášení hry.
Deila zároveň požaduje větší zapojení hráčů do pokutového území. Křídelníci z opačné strany mají při centrech častěji nabíhat do vápna a mužstvo se musí dostávat k zakončení z nebezpečnějších pozic. Nestačí tedy pouze vytvořit prostor na kraji. Důležité je také správně obsadit prostor před brankou.
Najít správné lídry, vytvořit tým a doplnit kádr
Deila zatím nechtěl konkrétně hovořit o hráčských profilech, které by Sparta měla během zimního přestupového období hledat. Přiznal, že mužstvo viděl na tréninku teprve krátce a potřebuje čas na vlastní posouzení. Jednu vlastnost ale zmínil poměrně jasně: vůdcovství.
Právě lídři podle něj mohou mladším spoluhráčům pomoci cítit se na hřišti bezpečněji a lépe rozvíjet jejich schopnosti. "Když se hráči na hřišti cítí bezpečně a mají vedle sebe někoho, kdo je podpoří, mohou své schopnosti ještě více rozvíjet," vysvětloval Deila.
Téma vhodného doplnění kádru se přirozeně propojuje s představami sportovního ředitele Tomáše Sivoka. Ten už dříve avizoval, že Sparta potřebuje posílit také charakter a mentalitu mužstva. Zimní přestupové období tak bude prvním důležitým testem spolupráce obou mužů.
Upravit herní styl a hrát přímočařeji
Dalším úkolem bude posunout Spartu směrem k rychlejšímu a účelnějšímu fotbalu. Omezit držení míče a kontrolovat hru jinak.
Deila chce využívat rychlost a fyzické předpoklady mužstva, zároveň ale jeho představa neznamená bezhlavé nakopávání míčů.
"Chtěl bych, abychom hráli mnohem přímočařeji. Máme tým postavený na rychlosti a síle, ale myslím si, že jsme tyto přednosti v zápasech vůbec nedokázali využít," pronesl Sivok v sobotu.
Deila je trenérem, který by to měl zvládnout změnit. Mužstva pod jeho vedením dokázala výrazně využívat progresivní vedení míče a individuální schopnosti hráčů.
Adaptovat se na českou ligu
Deila přichází do ligy, která je pro něj absolutně nová a je odlišná od Jupiler Pro či MLS. Sám zdejší nejvyšší soutěž popsal jako fyzickou a organizovanou soutěž, v níž řada mužstev hraje přímočaře a spoléhá na soubojovost i standardní situace.
"Mnoho týmů hraje na výsledek a také přímočaře. Musíme se s tímto typem výzev umět vypořádat," upozornil.
Pro Spartu to znamená, že nebude stačit pouze prosazovat vlastní filozofii, ale musí tým umět připravit také na zápasy proti soupeřům, kteří se zatáhnou do bloku, budou spoléhat na důslednou organizaci, brejky a pokusí se sparťany dostat pod tlak fyzickou hrou.
Důležitá bude schopnost hledat řešení proti různým typům soupeřů, zvládat standardní situace a udržet koncentraci i v utkáních, která nebudou fotbalově příliš atraktivní.
Pomoci mu mají také někteří členové realizačního týmu, kteří české prostředí znají. I tak se jedná o potenciální nášlapnou minu. Narazit může norský kouč už v neděli ve Zlíně, který v tomto ročníku stále čeká výhru.