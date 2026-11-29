Derby bývají v úvodu často opatrná, protože se oba týmy chtějí vyvarovat chyb, tentokrát se však od první minuty hrálo ve vysokém tempu. Everton mohl jít do vedení už ve třetí minutě, kdy přímý kop Jamese Garnera skvěle zneškodnil Alisson.
První gól ale vstřelil Liverpool o dvě minuty později, když nadějný centr do vápna odvrátil Jake O’Brien pouze k Wirtzovi, jenž pod tlakem míč předložil Szoboszlaiovi, který z hranice vápna pohotově zakončil k tyči mimo dosah marně se natahujícího Jordana Pickforda.
Reds měli další šance na zvýšení náskoku, ale Alexander Isak i Frimpong vypálili pokusy, které Pickforda nezaskočily. Svěřenci Andoniho Iraoly nakonec litovali promarněných příležitostí, protože v polovině prvního poločasu o náskok přišli.
Nebezpečný centr Kiernana Dewsburyho-Halla si do vlastní branky nešťastně srazil Frimpong. Krajní obránce mohl svou chybu napravit 10 minut před přestávkou, když jeho přesný centr našel mezi stopery Evertonu Isaka, ten ale svou střelou vnější stranou kopačky minul branku.
Druhý poločas začal mnohem klidněji než ten první, i když Virgil van Dijk měl dobrou příležitost vrátit Liverpoolu vedení, ale hlavičkoval nad břevno. To nechalo dveře otevřené pro Toffees, kteří mohli krátce po hodině hry skórovat, když Dewsbury-Hall zareagoval nejrychleji na volný míč, ale jeho volej směřující do branky zablokoval Jérémy Jacquet.
Další ránu osmičky Evertonu zablokoval jeden z jeho spoluhráčů, když Thierno Barry nechtěně zastavil střelu, která směřovala do rohu branky. Liverpool tlačil a usiloval o vítězný gól, přičemž nejblíže k němu měl Ronald Araújo. Ten u zadní tyče čekal na hlavičku, ale místo míče do sítě po zákroku Pickforda vletěl pouze uruguayský obránce.
Everton nemohl být v klidu vzhledem k psychickým šrámům z minulého sezony, kdy Liverpool rozhodl o své výhře v 100. minutě, ale tentokrát k žádnému pozdnímu dramatu nedošlo. Trenér Toffees David Moyes tak ve svém 47. vzájemném duelu proti Reds nedokázal navýšit počet svých šesti výher.