Santiago Bernabéu nepatřilo mezi oblíbené stadiony Alavésu, který zde v duelech s Realem prohrál devětkrát v řadě. Hosté však z minima vytěžili maximum a obě své střely na branku proměnili v gól.
"Pokud chcete na tomto stadionu vyhrát, musíte zvládnout celý zápas po defenzivní stránce, být efektivní v zakončení, mít trochu štěstí a doufat, že váš brankář bude mít svůj den. To, že jsme se ujali vedení, nám dodalo spoustu energie do obrany. Snažili jsme se minimalizovat dopad jejich skvělých hráčů, což je těžký úkol, ale zvládli jsme to," citoval trenéra Quiqueho Sáncheze Florese deník Marca.
Naděje Realu na prodloužení vítězné série se začaly rozplývat v 61. minutě, kdy po Pérezově gólu prohrával už 0:2. O osm minut později sice Mbappé snížil, další radost už ale domácím fanouškům Bílý balet nepřinesl.
"Je to moje odpovědnost, rozhodnutí jsem činil já. Ztratili jsme body, které si nemůžeme dovolit ztrácet. Hráli jsme proti týmu, který se soustředil na obranu. Jakmile získal míč, nesnažil se ho držet, ale vyrážel do protiútoků. Jejich styl se výrazně liší od ostatních, a to nemyslím jako kritiku. Chyběla nám svěžest, musíme si zápas rozebrat," uvedl Mourinho.
Závěr utkání se neobešel bez kontroverzí. V 88. minutě se domácí dožadovali penalty, místo ní však Bellingham viděl druhou žlutou kartu za simulování a musel předčasně opustit hřiště.
"Tenhle rozhodčí... Uvidíme, koho ještě vyloučí. Rád ukazuje svou moc, je to zvláštní úkaz. Nechci říct, že jsme prohráli kvůli němu. Některé jeho kroky mě naštvaly a nelíbil se mi jeho výkon, ale prohráli jsme kvůli mně," řekl otevřeně Mourinho.
Alavés zvítězil na hřišti jednoho z aspirantů na titul v LaLize a v neúplné tabulce se posunul na osmé místo. "Tato energická skupina hráčů dostala další povzbuzení. Dokázali jsme něco velkého, ale nesmíme se nechat příliš dlouho unášet euforií. Hráči na hřišti předvedli něco výjimečného, na co budou vzpomínat do konce života. V této soutěži jsou však všechny týmy vyrovnané. Musíme zůstat skromní a psychicky silní," prohlásil Sánchez Flores.