Zbrojovka před týdnem neudržela vedení v Pardubicích a po remíze 1:1 má na kontě jedinou výhru z posledních sedmi ligových utkání (1-2-4). Mužstvo kouče Martina Svědíka kvůli tomu opustilo nejlepší šestku a do 16. kola vstupovalo pouze s tříbodovým náskokem na skupinu o udržení.
Brněnský nováček se musí zlepšit i v domácím prostředí, kde z předchozích tří zápasů v lize získal pouhý bod.
Plzeň do vítězného konce dotáhla utkání na půdě Bohemians 1905 a z posledních šesti kol jedinkrát vyšla naprázdno (4-1-1), díky čemuž před víkendem ztrácela pouze bod na skupinu o titul.
Viktoria potvrdila zlepšenou formu suverénní výhrou nad Benfikou v Evropské lize a stále může bojovat o postup do vyřazovací fáze. Západočeši venku v lize třikrát za sebou zvítězili a do Brna přijedou s vědomím, že na hřištích soupeřů vybojovali více bodů (14) než v Doosan Areně (9).
Zbrojovka nevyhrála předešlých 10 vzájemných ligových zápasů a v devíti z nich Plzni podlehla. Viktoria na brněnské půdě čtyřikrát po sobě zvítězila, z toho ale jedinkrát tam vedla po prvním poločase.
Jablonec po vyřazení v osmifinále MOL Cupu podlehl Artisu Brno také v lize a z posledních tří kol si připsal jediný bod, což má za následek propad do středu tabulky. Severočeši si ale spravili náladu vítězstvím nad Luganem v KL, díky němuž výrazně zvýšili šance na postup do další fáze.
Nyní potřebují zabrat na ligové scéně, ovšem na Střelnici čtyřikrát za sebou naplno nebodovali (0-2-2) a dvakrát po sobě tam ani neskórovali – v Chance Lize nikdy nezůstali bez gólu ve více domácích utkáních.
Pardubice v 15. kole remizovaly se Zbrojovkou Brno a z uplynulých devíti ligových zápasů pouze dvakrát prohrály (5-2-2), takže před víkendem měly jen dvoubodové manko na prostřední skupinu.
Východočeši předchozí tři soutěžní výhry zaznamenali na hřištích soupeřů a v roce 2026 v lize vyhráli osm venkovních utkání, což je jejich nejlepší kalendářní bilance společně s rokem 2021.
Jablonec prohrál jediný z posledních sedmi vzájemných ligových zápasů a ve zbývajících šesti Pardubice porazil. Východočechům se na Střelnici v lize nedaří a z dosavadních osmi utkání tam pouze jednou vyhráli (1-1-6).