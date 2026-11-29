Kimmich byl vyloučen ve 44. minutě poté, co v souboji s Alexandrem Rössing-Lelesiitem zatáhl soupeře za vlasy. Rozhodčí Bastian Dankert mu za tento zákrok udělil červenou kartu. Kapitán Bayernu po utkání neskrýval sebekritiku a nedokázal vysvětlit, co ho k takovému jednání vedlo. "Zcela neomluvitelné. Ani o hodinu později tomu sám nerozumím. Zcela zbytečné. Velmi, velmi hloupé. Musím se omluvit týmu a jsem rád, že jsme ještě získali jeden bod," uvedl.
Kimmichův zkrat je o to nepochopitelnější, že utkání podle jeho slov nemělo vyhrocený průběh. "Je to 0:0, zápas jsme vlastně měli pod kontrolou, nic závažného se nestalo. Nebylo to ani tak, že bych byl nějak naštvaný nebo rozčilený," vysvětlil. Přiznal také, že podobné chování k němu běžně nepatří a po utkání jen obtížně hledal slova omluvy. S trestem počítá a ví, že se proti němu nemůže ohradit. "Trest určitě přijde. A nebudu si na to moct stěžovat. Je to totiž naprosto oprávněné."
Kompany nechtěl kapitánův incident podrobněji rozebírat, připustil však, že podobné případy už v minulosti řešil. "Za ty dva a půl roku, co tu teď jsem, se to naštěstí nestává tak často, ale už jsme to párkrát zažili. V takových případech jsem pak často velmi jasně vyjádřil svůj názor," řekl belgický kouč.
Bývalý obránce však tentokrát nechce přistupovat k dalším disciplinárním trestům. "Ale teď, v této fázi, není šance, že bych někoho z hráčů vyřadil. Žádná šance."
Bayern totiž řeší rozsáhlé absence. Mimo hru jsou mimo jiné Harry Kane, Manuel Neuer, Ismael Saibari, Michael Olise a od pátku také Jamal Musiala. V Hamburku musel krátce před koncem kvůli zranění odstoupit Konrad Laimer, který přitom do utkání zasáhl až v 52. minutě. "Někdo mu šlápl na nohu. Momentálně to nevypadá dobře," uvedl Kompany. Na začátku druhého poločasu navíc ze zdravotních důvodů vystřídal i Lennart Karl.
Mnichovský celek se potýká nejen se zdravotními problémy, ale také s nejistotou kolem Musialova zdravotního stavu a zhoršením výsledků v posledních zápasech. Kompany přesto věří, že tým dokáže složité období překonat a poučit se z něj. "Pokud dokážeš zachovat klid, můžeš se z této situace naučit co nejvíc. Myslím si, že teď se učíme," uzavřel trenér Bayernu.