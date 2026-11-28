Trenér Jaime Monroy byl po duelu nespokojený především s bráněním standardních situací svého týmu. Právě ty stály dle jeho slov Sigmu body.
"Musíme to změnit. Myslím, že v posledních dvou zápasech náš tým v tomto směru trpěl. Je to také o zodpovědnosti, protože když organizujete standardní situace, každý musí být připravený bránit. Musíme si to rozebrat a během týdne v tomto ohledu spoustu věcí změnit. Nemůžeme totiž ztrácet zápasy kvůli standardkám," mrzelo ho v pozápasovém TV rozhovoru pro Oneplay Sport.
"Standardní situace je moment, kdy jde mnohokrát o zodpovědnost při zónovém bránění – tedy o zodpovědnost konkrétního hráče v daném prostoru. Musíme si uvědomit, jaké hrozby soupeř má. Měli tam jen jednoho nebezpečného hráče a jeden hráč nemůže přehrát deset našich. V tom je ten rozdíl. V těchto situacích musíme být lepší, protože jediný hráč tam dokáže všechno změnit a my nesmíme dopustit, aby nám rozhodl zápas," doplnil kouč Hanáků k této činnosti.
Sigma prohrávala po první půli o tři branky a po pauze ji čekal velmi náročný úkol. Hosté sice zvládli utkání zdramatizovat a vstřelit gól na 2:3, na zisk bodů už ale bylo pozdě. "Od chvíle, kdy jsme inkasovali tři góly, jsme věděli, že potřebujeme vyvinout větší tlak. Rozhodl jsem se změnit obranu i samotný způsob bránění. Myslím, že i díky tomu a několika střídáním se nám ve druhém poločase podařilo dvakrát skórovat, ale i tak se musí hodně věcí změnit," je si vědom trenér Sigmy.
Do druhého poločasu šla Olomouc jen s jednou hráčskou změnou. Lea Borgese nahradil na kraji obrany Anton Ekeroth. "V první půli vždy sledujeme, kteří hráči naběhají víc nebo míň a kolik úsilí do toho dávají. Pak jde také o drobné chyby, kterých se dopustí. Na základě toho musíte dělat rozhodnutí. První na řadě byl Leo, takže jsme Lea stáhli a poslali tam Ekerotha. A to bylo vše. U dalších střídání pak šlo o to rozložit síly celého týmu a zajistit, aby hráči, kteří přijdou na hřiště, přinesli stejnou kvalitu a zároveň dokázali vyvinout ještě větší tlak," doplnil na závěr Monroy.