Středočeši proti Sigmě rozhodli třemi góly v úvodním dějství, po standardních situacích se prosadili obránci Martin Králik, Matěj Hybš a Denis Donát. V závěru snížili střídající Matěj Hadaš s Hilmirem Mikaelssonem.
"Nepamatuji si, že by dali gól tři obránci. A ještě měl ve druhém poločase hezký průnik poslední z nich Filip Matoušek. Mohl dát gól také a bylo by to kompletní," uvedl Majer. "Zajímavé je, že když jsme měli jít ve čtvrtek na nácvik standardek, tak kluci řekli, že je zima a nedělali jsme ho. Pak až v pátek jsme to projeli v pěti deseti minutách," prozradil mladoboleslavský trenér.
V průběhu sezony si několikrát posteskl, že mu chybí góly právě ze standardních situací. "Někdy si vytvoříme herní převahu, ale nedáme gól a jsou z toho jen rohy a standardní situace. Pak je dobré z nich být nebezpečný a úspěšný," řekl Majer. "Míra Podrazký (asistent) a ostatní kluci z realizačního týmu se tomu hodně věnují a dlouho nebyli odměněni. Je to pro ně ocenění, pracují poctivě a výborně a jsou nám velkou oporou. Jsem rád, že dnes jde ten úspěch hlavně za nimi," přidal.
Středočeši vyhráli i osmý domácí zápas ligové sezony a jsou už jen dvě vítězství od rekordní klubové série. V letech 2005 a 2006 natáhli šňůru až na 10 duelů. Dnes se přitom poprvé v ročníku museli obejít bez nemocného lídra defenzivy Ondřeje Karafiáta, jehož nahradil Donát. "Pro nás je to dobrý signál do budoucna. Ukázali jsme týmovou sílu, že dokážeme nahradit i takhle důležitého hráče," podotkl Majer.
Bývalý trenér Vlašimi se po svém 50. ligovém utkání v roli hlavního kouče vyjádřil i k situaci ve Spartě, proti které jeho mužstvo nastoupí v dalším kole. Po odvolaném Priskem nakonec Letenští jmenovali Nora Ronnyho Deilu. Majer byl podle sázkových kanceláří v širším okruhu favoritů.
"Tu situaci jsem vnímal velmi dobře. Když byl odvolaný trenér Priske, což mě moc mrzí, protože jsem hrozně rád proti němu hrál a držím mu palce do další kariéry, tak mi napsalo asi 57 lidí, jestli jdu do Sparty. A nebyl to nikdo ze Sparty, prosím vás. Musím říct, že jsem si pak už chtěl vypnout telefon. Sparta si vybrala vynikajícího trenéra a těším se, až se příští týden uvidíme," dodal kouč druhého týmu neúplné ligové tabulky.