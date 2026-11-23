Právě počet vytvořených příležitostí nejlépe ukazuje, jak výrazným vývojem německý reprezentant prochází. Podle dat společnosti Opta připravil proti United pět velkých šancí, zatímco v předchozích deseti ligových zápasech této sezony pouze jednu. Také srovnání jeho prvních pěti a posledních šesti utkání Premier League naznačuje vzestupnou tendenci: Z 11 vytvořených šancí se dostal na 22.
Kromě toho Wirtz ve druhé části tohoto období přidal dva góly a tři asistence, zatímco v úvodních pěti kolech zaznamenal jedinou asistenci. Po pomalejším vstupu do sezony tak německý tvůrce hry začíná pod vedením nového trenéra Andoniho Iroaly naplno ukazovat své kvality.
Výrazný posun ocenil i bývalý obránce Liverpoolu Jamie Carragher, který byl vůči Wirtzovi po jeho loňském příchodu z Leverkusenu opakovaně kritický. Po utkání s Manchesterem United však německého reprezentanta označil za nejlepšího hráče na hřišti. "Právě proto za něj Liverpool utratil tolik peněz," uvedl expert Sky Sports.
Podobně hodnotil jeho výkon také Liverpool Echo, podle něhož hlubší pohled do statistik potvrzuje, že se Wirtz postupně adaptoval na anglický fotbal. Právě vysoká intenzita Premier League byla v minulé sezoně označována za jeden z hlavních důvodů, proč nedokázal navázat na výkony z Leverkusenu. Nyní se však zdá, že náročné období překonal a začíná naplno ukazovat svůj potenciál.
Sám Wirtz ale zdůrazňuje, že za jeho zlepšením nestojí pouze individuální výkony, ale také rostoucí forma celého mužstva. "Cítím se dobře, ale je to také proto, že se tým vyvíjí a zlepšuje. Pak se zlepšujete i vy sami. Užívám si to," řekl po utkání pro Sky Sports.