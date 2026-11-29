Sešívaní šli do utkání v kombinované sestavě. Rychle sice vedli, ale Baník do přestávky skóre otočil a moc chtěl v Edenu vyhrát. Mistrovská mašina sice drhla, ale po pauze otočila skóre a má další tři cenné body.
"Gól přišel v ideální čas, byla z toho otočka. Nevyvíjelo se to dobře," přiznal autor gólu. Od spoluhráčů schytal řadu narážek, na střelci nenechali šťastní spouhráči nitku suchou. "Už jsem si narážky vyslechl, že prý mám velkou hlavu," přiznal Konečný vzápětí dodal: "Ale určitě jsou taky rádi, že máme tři body do tabulky."
Zdálo se, že Konečný snad ani nechce slavit pod kotlem. Polský spoluhráč Wiktor Nowak ho musel směrem k Tribuně Sever postrčit. "Nejsem slavící typ, nemám to v krvi," obhajoval se střelec. "Ale je to splněný sen, dát tady gól," rozhlédl se po Edenu.
Radost měl především kvůli tomu, že Slavia vyhrála, i když měl v poločase výsledkově navrch soupeř z Ostravy. "Ne vždy se zápas vyvíjí tak, jak chceme. Tři body ale máme a věřím, že pomůžou k našemu společnému cíli," dodal směrem k vytoužené obhajobě titulu.