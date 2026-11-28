Druhé Třebíči naopak stačilo 60 minut hry, aby porazila Tábor 6:3. Soupeře zlomila třemi góly v poslední třetině. Třetí je pardubické béčko po výhře 2:1 po nájezdech nad Přerovem, blýskl se při nich domácí gólman Lukáš Matěcha, z jeho spoluhráčů se prosadili Vít Macek a Karel Nedbal.
Stejným výsledkem zdolaly Litoměřice poslední Sokolov a Zlín porazil Chomutov. Piráti od poloviny třetí třetiny vedli, 32 sekund před koncem ale poslal zápas do prodloužení Petr Holík a stejný hráč pak rozhodl nájezdy.