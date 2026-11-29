Úvodní pasáž byla velmi opatrná. Osasuna zaznamenala v lize nejvyšší podíl gólů od jediného hráče – talisman Ante Budimir vstřelil 69 % jejich branek –, ale neschopnost dostat ho do hry znamenala, že hosté museli zkoušet štěstí střelami z dálky. S přispěním tečí se pokusy Diega Rica a Moie Gomeze dostaly blízko k otevření skóre, zatímco pokus Aimara Oroze hlavou v pohodě lapil Stole Dimitrievski.
Přestože Valencia tyto pološance soupeři dovolila, většinu času kontrolovala míč a postupně začala sama hrozit. Pepelu dvakrát těsně minul branku a Umar Sadiq byl blízko ke zvýšení své střelecké bilance proti Osasuně, když tvrdou ránu z vnitřního prostoru pravého křídla vyrazil Sergio Herrera. Kvalita v zakončení byla po celý první poločas nízká, takže se šlo do kabin za vyrovnaného stavu.
Šance byly i po změně stran vzácností, ale v 63. minutě přinesla moment kvality, který zápas konečně rozhýbal a poslal Osasunu do vedení. Oroz odemkl obranu Valencie průnikovou přihrávkou na levé křídlo, kde našel Raula Mora, který posunul míč pro Rubena Garciu a ten vstřelil svůj první gól od začátku ledna. Aguirre v reakci na to poslal na hřiště Huga Dura a Davida Otorbiho.
Tento tah se ukázal jako geniální, protože o pouhých šest minut později právě tito dva střídající hráči zařídili vyrovnání. Otorbiho centr z pravé strany zužitkoval Duro prudkou hlavičkou, která proletěla kolem Herrery. Pro španělského útočníka to byl teprve druhý gól v 11 vzájemných zápasech. Valencia se tlačila za vítězstvím, ale obrana Osasuny stála pevně a dala hostům prostor k nebezpečným protiútokům.
Asier Osambela si myslel, že rozhodl, když chvíli po příchodu na hřiště dorazil míč do sítě po rohu Garcii, ale po zásahu VAR gól neplatil pro hru rukou. Valencia sice remízu udržela, ale v této sezoně La Ligy stále doma nevyhrála, i když díky tomuto bodu alespoň neskončí po tomto kole v sestupovém pásmu. Naopak pro Osasunu to byla pátá ztráta ze šesti vzájemných duelů.