Vzhledem k tomu, že změna na postu manažera zatím nepřinesla kýžený efekt, byl Mauricio Pochettino pod tlakem, aby v tomto zápase uspěl, a tak nebylo velkým překvapením, že se jeho tým od začátku tlačil dopředu. V úvodních 10 minutách byl blízko otevření skóre, když hlavička Harryho Maguirea skončila na břevně.
O minutu později tentýž stoper po rohovém kopu nejvýše vyskočil, ale Caoimhin Kelleher jeho pohotový pokus k tyči zneškodnil. Takový je však příběh sezony United, netrvalo dlouho a nabídli velkou šanci soupeři. Senne Lammens musel svůj tým podržet skvělým zákrokem, když nůžky Jaidona Anthonyho vytěsnil na břevno.
To bylo varovné znamení, které Rudí ďáblové nevzali v potaz, a o pár okamžiků později inkasovali. Skóre otevřel parádní gól, když Ouattara vyslal skvělou přihrávku za obranu a Wilson ji dokázal zpracovat a následně propálit bezmocného Lammense. Pro svěřence Pochettina bylo záhy ještě hůře.
Obranu United zcela rozložila hluboká přihrávka Mikela Damsgaarda, Ouattara zachoval chladnou hlavu a nezištně předložil míč Wilsonovi, který přidal svůj druhý gól v zápase. United se tak stali prvním týmem v historii, který v šesti po sobě jdoucích poločasech v Premier League inkasoval dva a více gólů.
United o poločase poslali na hřiště Bryana Mbeuma a Luka Shawa ve snaze zvrátit vývoj zápasu, ale úvod druhé půle mnoho naděje na změnu nedával. Kolem 60. minuty se však United zničehonic probudili a po vytvoření několika dobrých příležitostí orazítkovali břevno zásluhou Youriho Tielemanse.
Další šance přišla vzápětí, Maguirova hlavička téměř znamenala gól, ale Keane Lewis-Potter stihl míč vykopnout z brankové čáry. Utrpení United se v posledních 10 minutách ještě prohloubilo, když Brentford přidal třetí gól. Centr na zadní tyč způsobil v pokutovém území United absolutní chaos a Kristoffer Ajer zareagoval nejrychleji, čímž vyvolal masový odchod diváků z Old Trafford.
Na závěrečný hvizd se snesl očekávaný pískot fanoušků, a to Pochettinův tým v nastaveném čase inkasoval ještě počtvrté, když Kevin Schade přidal drzý oblouček přes Lammense. Rudí ďáblové tak prodloužili svou rekordní sérii zápasů bez výhry v Premier League na 10, zatímco Brentford si výhrou upevnil své postavení v horních patrech.
Po minulé výhře 4:1 na Stamford Bridge panovala na Elland Road výborná nálada, navíc mužstvo Leedsu šlo do zápasu s šňůrou 10 domácích utkání bez porážky napříč všemi soutěžemi. The Peacocks začali nadějně, ale první vážná situace nastala na jejich polovině, když Nico Elvedi musel předvést důležitý zákrok, aby zablokoval náběh Sidikiho Cherifa za obranu.
Na druhé straně byl zablokován pokus Noaha Okafora a Dominic Calvert-Lewin se následně rozhodl přihrávat napříč vápnem, čímž promarnil šanci na zakončení z dobré pozice. Ethan Ampadu poté zahodil ještě větší příležitost, když po rohovém kopu Longstaffa napálil odskakující míč nad bránu. Ve 40. minutě už ale domácí vedli, když Longstaffův další centr z rohu našel hlavu nehlídaného Calverta-Lewina.
Hned v závěru první půle se autor asistence sám zapsal mezi střelce a zdvojnásobil náskok svého týmu. Nepovedená střela Ampadua se totiž odrazila k Longstaffovi, jehož tečovaný pokus skončil s přispěním Tatsuhira Sakamota v síti, čímž si připsal svůj první gól v sezoně. Calvert-Lewin krátce po změně stran vyzkoušel pozornost Carla Rushwortha střelou k bližší tyči a Okafor vypálil další pokus Leedsu mimo bránu, zatímco se domácí snažili zápas definitivně rozhodnout.
Frank Lampard se snažil svůj tým vrátit do hry čtyřmi střídáními krátce po hodině hry, ale jeho snaha byla marná. Longstaff totiž zkompletoval svůj dvougólový večer, když uklidil míč do sítě po patičce Gabriela Gudmundssona a definitivně potvrdil tříbodový zisk. Rushworthova natažená noha ještě připravila Jaydena Boglea o čtvrtý gól Leedsu, což ale na konečném výsledku nic nezměnilo.
Leeds prohrál pouze dva z posledních 24 domácích ligových vzájemných duelů a v Premier League zůstává proti Coventry neporažen. Tři body posouvají domácí na šesté místo, devět příček před svého poraženého soupeře.