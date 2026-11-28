Betis, který šel do utkání po středeční výhře v Lize mistrů, chtěl upevnit svou pozici v TOP 4 proti Rayu, jež bojuje o záchranu. Hosté prohráli čtyři ze šesti venkovních zápasů v lize (bilance 2 remíz) a v první půli bylo jasné proč, neboť byli po většinu času horším týmem. Domácí sice ovládali držení míče, ale svou převahu nedokázali přetavit ve vyložené šance.
Po rozpačité úvodní půlhodině začal Betis s blížícím se poločasem zvyšovat obrátky. Ve 34. minutě Isco přesným pasem našel ve vápně Antonyho, který míč přiťukl Pablu Fornalsovi, jehož ránu po zemi však brilantně zablokoval u brankové čáry Florian Lejeune. Betis pokračoval v dobývání branky a Cucho Hernández po sklepnutí Juniora Firpa tvrdou střelou vyzkoušel připravenost Emila Audera, ale hosté tlak ustáli a do kabin odcházeli za bezbrankového stavu.
Svěřenci Manuela Pellegriniho po přestávce na svůj výkon nedokázali navázat a iniciativu převzalo Rayo. Sergio Camello v 55. minutě pohrozil po průniku po pravé straně, ale přestože měl dostatek času i prostoru, jeho zbrklou ránu vyrazil nohama Alvaro Valles. Rayo ale v aktivitě pokračovalo a nebezpečněji působil právě Camello, který se zleva prosmýkl do vápna a jeho technická střela orazítkovala břevno.
Betis byl celou druhou půli v útlumu, Rayo získalo půdu pod nohama a v 72. minutě se dočkalo vedoucího gólu. Domácí nedokázali odvrátit centr do vápna a Jorge de Frutos byl u míče nejrychleji – po zpracování jej uklidil k levé tyči. Betis už na inkasovanou branku nedokázal zareagovat a jeho čtyřzápasová šňůra bez porážky v lize skončila. Pro Rayo jde o důležitou výhru po dvou předchozích porážkách, díky níž se v tabulce vzdálilo sestupovému pásmu na rozdíl tří bodů.