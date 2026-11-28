Vincent Kompany chtěl po nepovedeném nasazení Konrada Laimera na hrotu útoku v zápase proti Lille vnést do sestavy změnu, a tak poprvé od začátku postavil na špici Noaha Codjo-Evoru. Ten hned v úvodních deseti minutách zahrozil střelou těsně vedle bližší tyče. Bayern sice nadále držel míč na svých kopačkách, vyložených šancí ale bylo poskrovnu, přičemž za zmínku stál jen průnik Bary Sapoko Ndiayeho, jehož střelu zblokoval Sebastiaan Bornauw na roh.
Hamburk, který v lize doma třikrát v řadě vyhrál, dobře napadal, ale s přechodem do vápna soupeře měl potíže. Těsně před přestávkou se však domácím naskytla zlatá příležitost. Kapitán hostů Joshua Kimmich se během konfrontace bizarně zatáhl Alexandera Rossing-Lelesiita za vlasy a rozhodčí Bastian Dankert mu zaslouženě udělil červenou kartu. Hamburk tak měl vše nachystáno k tomu, aby konečně zlomil nepříznivou bilanci vzájemných zápasů.
Hamburk vstoupil do druhého poločasu podle očekávání aktivně a Jonas Urbig musel zasáhnout proti tečovanému rohu Bornauwa, který směřoval k bližší tyči. Bayern se postupně znovu otrkal, ale domácí, hnáni bouřlivou kulisou, bránili velmi obětavě.
Zápas rozhodně nebyl jednostranný a s blížící se patnáctiminutovkou HSV podniklo rychlý brejk, po němž Martin Adeline vypálil jen těsně vedle šibenice Urbigovy branky. Obě strany byly viditelně frustrované, že se jim před závěrečným hvizdem nepodařilo strhnout tři body na svou stranu.
I když byl Hamburk od vyloučení mírným favoritem, s bodem proti soupeři, se kterým se mu v průběhu let tolik nedaří, bude spokojený. Sezona Bayernu se bez Harryho Kanea čím dál více komplikuje a do konce víkendu může jeho ztráta na čelo Bundesligy narůst na čtyři body.
Po působivé remíze 1:1 s obhájcem titulu Bayernem Mnichov z minulého týdne bylo sebevědomí kolínských Kozlů vysoké, což potvrdili nejrychlejším gólem v této bundesligové sezoně už v osmé minutě. Hráči Elversbergu ztratili míč ve vlastní obranné třetině a Kolín rychle přenesl hru doleva, odkud Borna Sosa poslal přesný centr na Bultera. Ten si naběhl na přední tyč a hlavou usměrnil míč k zadní tyči, čímž vstřelil svůj první gól v ročníku.
Svěřenci Renea Wagnera pokračovali v aktivní hře a krátce po čtvrthodině hry zvýšili své vedení. Mikey Moore nevypustil zdánlivě ztracený míč, obral v pokutovém území Jana Gyameraha a připravil palebnou pozici pro Saida El Malu, který technicky zamířil do vzdálenější horní části branky. Otřesený Elversberg se pokusil odpovědět střelou Davida Mokwy, která těsně minula břevno, ale jeho útočná aktivita byla jen krátkodobá. Ještě před poločasem přišel třetí úder Kolína, když další precizní centr Sosy zužitkoval hlavou Bulter.
Hosté, kteří v pátém venkovním zápase v řadě před pauzou nevstřelili ani gól, se po změně stran snažili především o zmírnění debaklu. Krátce po restartu se jim naskytla obrovská příležitost, když špatnou malou domů Toma Krausse zachytil Francis Onyeka, ale jeho ránu brilantně zlikvidoval Marvin Schwabe. Jakékoli naděje na návrat do zápasu rázně utnul Bulter, který v 63. minutě zkompletoval svůj první bundesligový hattrick. Brankář Elversbergu Nicolas Kristof sice včas vyběhl proti přihrávce Moorea na El Malu, ale Bulter byl u volného míče první a z dálky jej suverénně uklidil do odkryté branky.
Trápení hostů ještě podtrhl ničivý protiútok Kolína, na jehož konci Joel Schmied přihrál El Malovi, jenž zachoval chladnou hlavu a pátou brankou utkání pečetil drtivé vítězství. Kolín díky tomu zaznamenal teprve druhou výhru z posledních sedmi duelů proti nováčkům a provizorně se posunul do horní poloviny tabulky před Elversberg, který prohrál čtyři ze svých posledních pěti bundesligových zápasů.
Vzhledem k tomu, že oba týmy hledaly formu, nebylo překvapením, že první poločas nabídl opatrný úvod. Union začal o něco lépe, ale protože před tímto kolem zaznamenal v Bundeslize nejmenší počet střel (105), i nadále se projevoval nedostatek údernosti v zakončení. Robin Zentner byl po půlhodině hry nucen zasáhnout, šlo však o pohodlný zákrok proti pokusu Kastriota Imeriho z hranice pokutového území.
Hostům se přesto podařilo z následného rohového kopu skórovat. Imeri běžel ke standardní situaci a poslal centr na Janika Haberera, který brilantně zakončil k tyči. Union v předchozích osmi zápasech, v nichž Haberer skóroval, neprohrál (6 výher, 2 remízy), což bylo velmi potřebné znamení, neboť se tým snažil ve druhém poločase udržet vedení a dosáhnout teprve své druhé bundesligové výhry v sezoně.
Mohuč v prvním dějství nezaznamenala jedinou střelu na branku a nenabídla téměř nic, co by naznačovalo návrat do zápasu. Union vypadal, že spíše přidá další gól, András Schäfer zkusil štěstí zpoza vápna, ale míč proletěl těsně vedle. Nadiem Amiri následně promarnil velkou šanci na vyrovnání, když se k němu odražený míč dostal v šestnáctce, ale z bezprostřední blízkosti dokázal usměrnit dorážku pouze nad branku.
S mankem jediného gólu domácí v závěrečné fázi nabrali na sebevědomí a Benedict Hollerbach přinutil Frederika Rönnowa ke skvělému zákroku zblízka. Pět minut před koncem se Mohuč přece jen dočkala vyrovnání, kterým dlouho hrozila. Aktivně hrající Amiri našel nebezpečným centrem Phillipa Tietze a střídající hráč hlavou skóroval. Neuvěřitelný obrat byl dokonán v nastaveném čase, u čehož byl opět Amiri – našel Anthonyho Caciho, který pod tlakem chladnokrevně zakončil.
Mohuč díky tomu ukončila sérii pěti porážek ve všech soutěžích a poprvé v této sezoně vítězí v lize na domácí půdě (1 remíza, 4 prohry). Zklamání pro Union znamená setrvání v sestupovém pásmu a konec desetizápasové neporazitelnosti proti Mohuči (6 výher, 4 remízy).
Hosté, kteří se v této sezoně střelecky trápí, měli dobrou šanci ujmout se brzkého vedení, ránu Juniora Adamua z vápna však zneškodnil brankář Nahuel Noll. Následně mohl tým z Gelsenkirchenu děkovat brankáři Lorisi Kariusovi, který včas vyběhl a zastavil průnik Stefana Marina. Paderborn si udržel tempo a po 21 minutách se ujal vedení, když se po centru z přímého kopu dostal míč až na zadní tyč, kde byl připraven Jano ter Horst, který z bezprostřední blízkosti skóroval.
Úvodní gól domácí zjevně nakopl a první poločas zakončili ve velkém stylu, díky čemuž si vybudovali dominantní náskok. Nejprve se z hranice vápna trefil k levé tyči Marino a krátce nato skóroval znovu, když zužitkoval centr Laurina Curdy do malého vápna, který tak během deseti minut zdvojnásobil svůj střelecký účet v sezoně.
Schalke se v Bundeslize letos už podeváté z 11 zápasů nedokázalo prosadit v první půli, což pro ně po změně stran znamenalo téměř neřešitelný úkol. Zápas byl definitivně rozhodnut už v 57. minutě, do té doby totiž hosté inkasovali další dva góly. Perfektně načasovanou přihrávku Toma Baacka využil Steffen Tigges, který přehodil Kariuse, a o dvě minuty později našel dlouhý pas Rubena Mullera opět Marina, jenž svého hattricku dosáhl lobem přes brankáře Schalke.
Adil Aouchiche sice po hodině hry snížil, ale byla to jen krátkodobá náplast, protože Deniz Zeitler v závěrečných 20 minutách přidal šestou branku a zasadil hostům další ránu. Gabriel Vidovic poté proměnil penaltu a osmý gól přidal Felix Götze, čímž zpečetil teprve druhé domácí vzájemné vítězství v historii.
Paderborn tak poskočil na 10. místo tabulky, Schalke naopak prodloužilo sérii bez výhry na hřištích soupeřů na pět zápasů a po své nejtěžší porážce v sezoně kleslo do přímého sestupového pásma.