Mladá Boleslav minulý týden naplnila úlohu favorita proti Zlínu a sérii bez porážky natáhla na šest utkání ve všech soutěžích (4-2-0), díky čemuž si upevnila průběžnou třetí příčku. Středočeši jako jediný tým Chance Ligy zůstávají v sezoně doma stoprocentní a již podruhé v historii vyhráli prvních sedm domácích zápasů v ročníku. Poprvé to dokázali v sezoně 2019/20, kdy prohráli až osmý duel.
Olomouc při premiéře nového trenéra Jaimeho Monroye prohrála se Slavií a poprvé v probíhajícím ročníku vyšla naprázdno dvakrát po sobě, navíc v těchto utkáních sedmkrát inkasovala, aniž by sama skórovala. Sigma má co zlepšovat i na hřištích soupeřů, kde třikrát v řadě nezvítězila (0-2-1), přestože ve dvou zápasech tam vedla. Hanáci si ale celkem z venku dovezli jen o dva body méně (11) než získali doma (13).
Mladá Boleslav vyhrála pouze dvě z posledních 10 vzájemných ligových utkání a v šesti z nich Olomouci podlehla. Sigma na mladoboleslavském stadionu v lize prohrála jediný z předchozích 10 zápasů (5-4-1).
Hanáci ale dostávají nejvíc gólů z celé ligy po 60. minutě (12). Soubor trenéra Aleše Majera naopak dva z předešlých tří domácích zápasů rozhodl po 80. minutě, v této pasáži zaznamenal čtyři ze sedmi posledních tref na svém stadionu.
Teplice minulý týden zvítězily v Ostravě a z posledních čtyř ligových utkání jedinkrát prohrály (2-1-1), díky čemuž zůstávají ve skupině o titul. Skláři měli proti Baníku jen 34% držení míče a v této sezoně Chance Ligy vyhráli čtyři ze šesti zápasů, v nichž měli míč pod kontrolou maximálně 40 % času – to je nejvíce ze všech celků. Severočeši budou chtít výhru potvrdit doma, kde získali pouze 37,5 % (9) z celkových 24 bodů.
Liberec otočil nepříznivý stav na Spartě a zaznamenal čtvrté vítězství napříč soutěžemi. Slovan se nachází na průběžném druhém místě ligové tabulky s osmibodovým mankem na Slavii, stále však má k dobru odložené utkání proti Baníku. Fodrekova družina dvakrát za sebou vyhrála venku, odkud se jedinkrát vracela s prázdnou – Severočeši mají spolu se Slavií nejlepší bilanci na hřištích soupeřů (19 bodů).
Teplice v lize prohrály pouze jeden z předchozích 10 vzájemných zápasů a v šesti z nich Liberec porazily. Na druhou stranu se Slovanem vypadly v osmifinále probíhajícího ročníku MOL Cupu. Hostům se na teplické půdě dlouhodobě nedaří a ligové utkání tam nevyhráli od října 2021 (0-1-4).
Svěřencům Zdenka Frťaly se ale drolí obrana. Na vině může být zranění defenzivního štítu Lukáše Marečka, jenž vynechal minulé dva zápasy. Jeho tým v nich inkasoval pět gólů (průměr 2,5 na utkání), což je téměř dvojnásobek stavu předtím (1,38).