V předchozím článku o významu regionů pro český fotbal bylo nastíněno, jak velikost lokálního trhu pomáhá určovat fanouškovský potenciál, se kterým mohou kluby počítat. Tak je v článku definované jádro příznivců. Co ale ovlivňuje, kolik lidí na konkrétní zápas skutečně přijde? Proč je jednou vyprodáno a za dva týdny na prázdná sedadla usedá prach?
Model stojí na datech Livesportu ze 4 646 domácích zápasů Chance Ligy a Chance Národní ligy od sezony 2010/11 (bez covidového období) a na historických datech o počasí v hodině výkopu.
Model se dostal na hranici toho, co lze běžně dostupnými daty vysvětlit. Je schopen odhadnout návštěvu dvakrát lépe než jednoduchý průměr posledních pěti domácích zápasů klubu.
Každý klub má jinak velké jádro
Základ je pro každý klub jiný, proto model srovnává s běžným zápasem téhož klubu. V českém kontextu není překvapivé, že domácí utkání se Spartou nebo Slavií dokáží přitáhnout více lidí. Překvapivé je, o kolik. V ligovém průměru se na duely s pražskými "S" vydá o 73 % více lidí než na průměrné domácí zápasy.
Nejvyšší relativní nárůst pozorují v Liberci o 150 % (2,5násobek průměru), v Teplicích dokonce na trojnásobek. U těchto procentuálních nárůstů je nutné brát v potaz kapacitu stadionu, která zčásti ovlivňuje, o kolik může návštěva oproti běžnému zápasu vzrůst.
V Chance Lize také záleží na tom, kdo přijede. Významný faktor soupeře popisují i studie z americké MLS a německé Bundesligy. Kluby navíc vliv soupeře zohledňují i v ceníku vstupenek. Návštěva se při samotných derby v Praze nebo v regionech zvedá o čtvrtinu. Když navíc hostující fanoušci musí přijet ze vzdálenosti více než 200 kilometrů, je nutné do rovnice přidat další záporný efekt zhruba -7 %.
Zima ubírá klubům zápasové příjmy z ticketingu
Výpadek vstupného přímo nelze dorovnat zvýšeným prodejem horkých nápojů a šál, a počasí tak může představovat reálné finanční riziko pro domácí klub. Vliv teploty je lineární a v případě teplot pod nulou se návštěva snižuje minimálně o 17 %. Nemusí přitom ani mrznout: zápasy v listopadu a prosinci ubírají dalších 6 % nad rámec toho, kolik je stupňů. Mrazivý zápas na konci podzimu počítá s návštěvou zhruba o 22 % nižší.
Vzájemné kombinace faktorů se násobí. Derby v mrazu vychází jen zhruba o 4 % nad běžným zápasem.
Na fotbal v sobotu, nebo v neděli?
Hrací den se do návštěvnosti propisuje taktéž, přičemž model přisuzuje nedělnímu zápasu proti běžné návštěvě zhruba +4 %, všednímu dni −4 %. Nejde přímo o kauzalitu: termíny se neurčují náhodně, ale jsou vybírány společnou dohodou vysílacích stanic a fotbalových klubů z hlediska bezpečnosti, konání ostatních sportovních nebo jiných kulturních akcí ve městě a jiných souher okolností.
Významnou roli hraje každoročně účast českých týmů v jednotlivých evropských pohárech. V sezoně 2025/26 při účasti Slavie v Lize mistrů se většina jejích zápasů hrála v sobotu, zatímco Sparta kvůli čtvrtečním zápasům Konferenční ligy hrála doma pravidelně v neděli.
Dlouhodobé plánování toho, kolik lidí přijde na stadion, je pro finanční stabilitu klubů klíčové. Jejich představitelé potřebují vědět, s čím mohou počítat, a výše zmíněné parametry kromě své výkonnosti a ceny vstupenek ovlivnit často nemohou. Jádro fanoušků je i přesto hnacím motorem domácí návštěvy. Tak nezbývá nic jiného než zmínit: choďte na fotbal!